https://ria.ru/20210506/chad-1731293240.html

Повстанцы в Чаде рассказали, что хотят принять новую конституцию

Повстанцы в Чаде рассказали, что хотят принять новую конституцию

Повстанцы в случае захвата власти в Чаде примут новую конституцию и проведут выборы, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:19

2021-05-06T13:19

2021-05-06T13:19

россия

идрис деби

боко харам

судан

чад

оон

нджамена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729215603_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cfd96c9ae44cf0c22107592c59fb389.jpg

КАИР, 6 мая - РИА Новости. Повстанцы в случае захвата власти в Чаде примут новую конституцию и проведут выборы, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.По словам советника лидера повстанцев, их основная задача – "борьба с деспотизмом и коррупцией во всех их проявлениях"."Наша задача - освободить чадский народ от деспотизма и тирании, возвратить честь Чада, украденную волю чадского человека. Мы также боремся с передачей власти по наследству", - заявил советник лидера повстанцев.По словам Мусы Мули, правящий 30 лет в стране режим Идриса Деби стал причиной социально-экономической отсталости Чада. "Если мы придем к власти в Чаде, мы упрочим понятия демократии и мирной передачи власти. Мы проведем выборы в установленные сроки и примем конституцию согласно воле народа", - сказал советник лидера FACT. Мули отметил, что "сторонниками FACT является большая часть чадцев, как в пределах Чада, так и за рубежом".Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции. В конце мая оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы, однако военные объявили демонстрации незаконными. Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.Внутриполитическая обстановка в Чаде остается напряженной. Из-за падения цен на нефть обострились социально-экономические проблемы. Сказываются также религиозные противоречия между представителями мусульманского севера и христианского юга. На северо-западе страны не ослабевает активность боевиков нигерийской экстремистской группировки "Боко Харам" (в 2015 году сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"*). В этой связи в районе озера Чад и на прилегающих к нему территориях с октября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. С 2017 года отмечается рост напряженности на чадско-ливийской границе. Вдоль северной границы Чада в Ливию и Судан не прекращается трафик оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/chad-1730195043.html

https://ria.ru/20210426/chad-1729986146.html

https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html

россия

судан

чад

нджамена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, идрис деби, боко харам, судан, чад, оон, нджамена, в мире