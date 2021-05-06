Повстанцы в Чаде рассказали, что хотят принять новую конституцию
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
КАИР, 6 мая - РИА Новости. Повстанцы в случае захвата власти в Чаде примут новую конституцию и проведут выборы, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.
По словам советника лидера повстанцев, их основная задача – "борьба с деспотизмом и коррупцией во всех их проявлениях".
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"Наша задача - освободить чадский народ от деспотизма и тирании, возвратить честь Чада, украденную волю чадского человека. Мы также боремся с передачей власти по наследству", - заявил советник лидера повстанцев.
По словам Мусы Мули, правящий 30 лет в стране режим Идриса Деби стал причиной социально-экономической отсталости Чада. "Если мы придем к власти в Чаде, мы упрочим понятия демократии и мирной передачи власти. Мы проведем выборы в установленные сроки и примем конституцию согласно воле народа", - сказал советник лидера FACT. Мули отметил, что "сторонниками FACT является большая часть чадцев, как в пределах Чада, так и за рубежом".
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции. В конце мая оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы, однако военные объявили демонстрации незаконными. Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.
Внутриполитическая обстановка в Чаде остается напряженной. Из-за падения цен на нефть обострились социально-экономические проблемы. Сказываются также религиозные противоречия между представителями мусульманского севера и христианского юга. На северо-западе страны не ослабевает активность боевиков нигерийской экстремистской группировки "Боко Харам" (в 2015 году сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"*). В этой связи в районе озера Чад и на прилегающих к нему территориях с октября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. С 2017 года отмечается рост напряженности на чадско-ливийской границе. Вдоль северной границы Чада в Ливию и Судан не прекращается трафик оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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