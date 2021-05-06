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"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой
"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой
Искусственный интеллект, всепогодность, высокие маневренность и огневая мощь — Пентагон выдвинул новые требования к перспективной боевой машине пехоты... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:00
2021-05-06T07:50
россия
курганец-25
армата
министерство обороны сша
сша
технологии
безопасность
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Искусственный интеллект, всепогодность, высокие маневренность и огневая мощь — Пентагон выдвинул новые требования к перспективной боевой машине пехоты. Ожидается, что она сменит порядком устаревшие M2 Bradly. Правда, когда — неизвестно. Программа буксует уже почти 20 лет. В чем причина — разбиралось РИА Новости.Необходимый интеллектВ тендере в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) участвуют пять компаний. Работы стартовали в 2018 году, но в 2020-м их приостановили. Недавно конкурс перезапустили. На OMFV выделили более 4,5 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2025 году три финалиста представят прототипы и к 2027-му, после испытаний, Пентагон выберет победителя. Запуск в серию наметили на 2029 год.Заказчик пожелал, чтобы новая БМП обладала искусственным интеллектом и могла управляться дистанционно. Экипаж — всего два человека, вместимость внутреннего бронированного отсека — не менее шести десантников. Переход из походного положения в боевое — максимум 15 минут.БМП должна быть всепогодной, уметь воевать днем и ночью, в любом климате и условиях ограниченной видимости. Вооружение — артиллерийская установка и ракетные комплексы. Стрельба — одинаково точная как с места, так и в движении. Предусмотрено взаимодействие экипажа с беспилотными системами для получения целеуказания и другой разведывательной информации. Особое внимание генералы просят уделить эффективности машины в городских боях. Необходимо повысить угол подъема орудия для обстрела верхних этажей, обеспечить возможность одновременного применения основного и дополнительного вооружения. Не забыли и о системе активной защиты, а также других комплексов обороны.В конструкции американские генералы хотят видеть исключительно современные материалы, надежные агрегаты, экономичный и малошумный двигатель. Расходы на обслуживание и эксплуатацию — минимизировать. При этом нельзя забывать о компактности — чтобы основной транспортный самолет C-17 брал на борт сразу две машины.Нескончаемые попыткиУдастся ли выполнить все требования военных, пока не ясно. Пентагон безуспешно ищет замену M2 Bradly не первый год.В 2003 году стартовала программа Future Combat Systems (FCS) — один из крупнейших проектов по модернизации армии США со времен Второй мировой. Речь шла о создании целого семейства пилотируемых и роботизированных бронемашин, действующих в единой сети. Более десяти унифицированных гусеничных БМП различного назначения: 120-миллиметровая платформа, самоходная артиллерийская установка для стрельбы с закрытых позиций, боевая машина пехоты с 30-миллиметровой автоматической пушкой, разведывательная версия, медицинская и командно-штабная модели, комплексы разминирования. Общая стоимость FSC перевалила за 300 миллиардов долларов. Пентагон рассчитывал к 2015 году развернуть первую бригаду с новой техникой и сформировать 15 соединений к 2030-му. Однако в 2009 году финансирование урезали, а позже и вовсе закрыли программу, перенаправив высвободившиеся средства на борьбу с терроризмом. Проект Ground Combat Vehicle (GCV) предусматривал к 2018-му создание серийного образца новой БМП. Армия рассчитывала на две тысячи единиц. Действовали по модульной схеме. Предполагалось в зависимости от характера задач навешивать на корпус-капсулу разные комплекты брони. Вместимость — не менее девяти десантников. Машина более защищенная, чем "Брэдли", более маневренная и живучая на поле боя.Пентагону требовалась универсальная платформа как для городских условий, так и для пересеченной местности. Часть технологий собирались позаимствовать из проекта немецкой гусеничной бронемашины Puma, доработав ее с учетом опыта боевых действий в Ираке и Афганистане. При этом инженеров не ограничивали в габаритах, из-за чего с учетом всех пожеланий военных масса БМП превысила 63 тонны. В 2014 году из-за резкого сокращения финансирования программу закрыли. Одна из причин — слишком дорогое серийное производство, одна машина обходилась в 20 миллионов долларов, хотя предполагалось не более десяти. Да и многие технические решения оказались откровенно сырыми, неприменимыми в реальности. Но "Брэдли", принятая на вооружение в 1980-х, откровенно устарела, модернизационный и технологический ресурсы давно исчерпаны. В частности, БМП практически невозможно оснастить современными системами активной защиты, новой электроникой, а эксплуатация в Ираке выявила ее недостаточную живучесть и слабость бронирования для мин и самодельных взрывных устройств.Очевидно, что для войн XXI века, о которых в последние годы так много разговоров в Пентагоне, "Брэдли" и вовсе непригодна. В случае крупномасштабного конфликта с серьезным противником пехоту будет попросту не на чем перевозить. Другой подходНад БМП нового поколения работает и российская оборонка. Причем с гораздо большим успехом.Так, тяжелая БМП на унифицированной гусеничной платформе "Армата" — Т-15 — уже проходит государственные испытания. Впервые ее публично продемонстрировали на параде Победы в 2015-м. А в следующем году Вооруженные силы получат опытно-промышленную партию. Разработчики утверждают, что Т-15 — самая высокозащищенная БМП в мире. Ее особенность — противоминная конструкция корпуса, выдерживающего подрыв даже самых мощных фугасов. Система активной защиты "Афганит" в автоматическом режиме обнаруживает и уничтожает противотанковые снаряды на расстоянии. Причем не только относительно медленные управляемые, но и бронебойные оперенные подкалиберные боеприпасы. Пятидесятипятитонной машиной управляет экипаж из трех человек, размещающийся в изолированном отсеке. Десант — девять бойцов. Топливное отделение и место для боекомплекта разделены бронированными переборками. Это практически исключает фатальные последствия даже при пробитии корпуса."Пятнадцатая" предназначена для огневой поддержки пехоты, уничтожения живой силы и легкой бронетехники с помощью дистанционно управляемого боевого модуля с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Скорострельность превышает 80 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду. Орудие пробивает 120-миллиметровую броню на дистанции полтора километра. В модуле есть также пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и пусковая установка противотанковых ракет. Кроме того, предусмотрено применение управляемых 57-миллиметровых снарядов для поражения вертолетов и беспилотников.Особенно интересна система управления огнем с элементами искусственного интеллекта. Т-15 способна самостоятельно искать цели на поле боя, распознавать их и выбирать наиболее приоритетные. Другая перспективная разработка — БМП на платформе "Курганец-25". Это средняя боевая машина пехоты массой не более 25 тонн. Десант из восьми человек размещается в отделенной от других отсеков бронекапсуле. Двигатель и трансмиссия находятся в передней части и сдвинуты вправо. Пехотинцы десантируются через кормовой люк.Вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка и 7,62-миллиметровый пулемет. Помимо этого, на корпусе — сдвоенные пусковые установки противотанкового комплекса "Корнет". Боевой модуль управляется дистанционно. Причем орудие самостоятельно следит за мишенью и обстреливает ее — стрелку достаточно выдать целеуказание.Государственные испытания завершатся в 2022-м. На этой платформе со временем планируют создать БМП для Воздушно-десантных войск, самоходную 125-миллиметровую артиллерийскую установку и бронетранспортер.
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россия, курганец-25, армата, министерство обороны сша, сша, технологии, безопасность

"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой

08:00 06.05.2021
 
© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Искусственный интеллект, всепогодность, высокие маневренность и огневая мощь — Пентагон выдвинул новые требования к перспективной боевой машине пехоты. Ожидается, что она сменит порядком устаревшие M2 Bradly. Правда, когда — неизвестно. Программа буксует уже почти 20 лет. В чем причина — разбиралось РИА Новости.

Необходимый интеллект

В тендере в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) участвуют пять компаний. Работы стартовали в 2018 году, но в 2020-м их приостановили. Недавно конкурс перезапустили.
На OMFV выделили более 4,5 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2025 году три финалиста представят прототипы и к 2027-му, после испытаний, Пентагон выберет победителя. Запуск в серию наметили на 2029 год.
Заказчик пожелал, чтобы новая БМП обладала искусственным интеллектом и могла управляться дистанционно. Экипаж — всего два человека, вместимость внутреннего бронированного отсека — не менее шести десантников. Переход из походного положения в боевое — максимум 15 минут.
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БМП должна быть всепогодной, уметь воевать днем и ночью, в любом климате и условиях ограниченной видимости. Вооружение — артиллерийская установка и ракетные комплексы. Стрельба — одинаково точная как с места, так и в движении. Предусмотрено взаимодействие экипажа с беспилотными системами для получения целеуказания и другой разведывательной информации.
Особое внимание генералы просят уделить эффективности машины в городских боях. Необходимо повысить угол подъема орудия для обстрела верхних этажей, обеспечить возможность одновременного применения основного и дополнительного вооружения. Не забыли и о системе активной защиты, а также других комплексов обороны.
В конструкции американские генералы хотят видеть исключительно современные материалы, надежные агрегаты, экономичный и малошумный двигатель. Расходы на обслуживание и эксплуатацию — минимизировать. При этом нельзя забывать о компактности — чтобы основной транспортный самолет C-17 брал на борт сразу две машины.
© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley

Нескончаемые попытки

Удастся ли выполнить все требования военных, пока не ясно. Пентагон безуспешно ищет замену M2 Bradly не первый год.
В 2003 году стартовала программа Future Combat Systems (FCS) — один из крупнейших проектов по модернизации армии США со времен Второй мировой. Речь шла о создании целого семейства пилотируемых и роботизированных бронемашин, действующих в единой сети. Более десяти унифицированных гусеничных БМП различного назначения: 120-миллиметровая платформа, самоходная артиллерийская установка для стрельбы с закрытых позиций, боевая машина пехоты с 30-миллиметровой автоматической пушкой, разведывательная версия, медицинская и командно-штабная модели, комплексы разминирования.
Общая стоимость FSC перевалила за 300 миллиардов долларов. Пентагон рассчитывал к 2015 году развернуть первую бригаду с новой техникой и сформировать 15 соединений к 2030-му. Однако в 2009 году финансирование урезали, а позже и вовсе закрыли программу, перенаправив высвободившиеся средства на борьбу с терроризмом.
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Проект Ground Combat Vehicle (GCV) предусматривал к 2018-му создание серийного образца новой БМП. Армия рассчитывала на две тысячи единиц.
Действовали по модульной схеме. Предполагалось в зависимости от характера задач навешивать на корпус-капсулу разные комплекты брони. Вместимость — не менее девяти десантников. Машина более защищенная, чем "Брэдли", более маневренная и живучая на поле боя.
Пентагону требовалась универсальная платформа как для городских условий, так и для пересеченной местности. Часть технологий собирались позаимствовать из проекта немецкой гусеничной бронемашины Puma, доработав ее с учетом опыта боевых действий в Ираке и Афганистане. При этом инженеров не ограничивали в габаритах, из-за чего с учетом всех пожеланий военных масса БМП превысила 63 тонны.
CC0 / US Army / Боевая машина пехоты XM1206
Боевая машина пехоты XM1206 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC0 / US Army /
Боевая машина пехоты XM1206
В 2014 году из-за резкого сокращения финансирования программу закрыли. Одна из причин — слишком дорогое серийное производство, одна машина обходилась в 20 миллионов долларов, хотя предполагалось не более десяти. Да и многие технические решения оказались откровенно сырыми, неприменимыми в реальности.
Но "Брэдли", принятая на вооружение в 1980-х, откровенно устарела, модернизационный и технологический ресурсы давно исчерпаны. В частности, БМП практически невозможно оснастить современными системами активной защиты, новой электроникой, а эксплуатация в Ираке выявила ее недостаточную живучесть и слабость бронирования для мин и самодельных взрывных устройств.
Очевидно, что для войн XXI века, о которых в последние годы так много разговоров в Пентагоне, "Брэдли" и вовсе непригодна. В случае крупномасштабного конфликта с серьезным противником пехоту будет попросту не на чем перевозить.
CC0 / US Army / Боевая машина наземной пехоты GCV Infantry Fighting Vehicle
Боевая машина наземной боевой пехоты GCV Infantry Fighting Vehicle - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC0 / US Army /
Боевая машина наземной пехоты GCV Infantry Fighting Vehicle

Другой подход

Над БМП нового поколения работает и российская оборонка. Причем с гораздо большим успехом.
Так, тяжелая БМП на унифицированной гусеничной платформе "Армата" — Т-15 — уже проходит государственные испытания. Впервые ее публично продемонстрировали на параде Победы в 2015-м. А в следующем году Вооруженные силы получат опытно-промышленную партию.
Разработчики утверждают, что Т-15 — самая высокозащищенная БМП в мире. Ее особенность — противоминная конструкция корпуса, выдерживающего подрыв даже самых мощных фугасов. Система активной защиты "Афганит" в автоматическом режиме обнаруживает и уничтожает противотанковые снаряды на расстоянии. Причем не только относительно медленные управляемые, но и бронебойные оперенные подкалиберные боеприпасы.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Пятидесятипятитонной машиной управляет экипаж из трех человек, размещающийся в изолированном отсеке. Десант — девять бойцов. Топливное отделение и место для боекомплекта разделены бронированными переборками. Это практически исключает фатальные последствия даже при пробитии корпуса.
"Пятнадцатая" предназначена для огневой поддержки пехоты, уничтожения живой силы и легкой бронетехники с помощью дистанционно управляемого боевого модуля с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Скорострельность превышает 80 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду. Орудие пробивает 120-миллиметровую броню на дистанции полтора километра. В модуле есть также пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и пусковая установка противотанковых ракет. Кроме того, предусмотрено применение управляемых 57-миллиметровых снарядов для поражения вертолетов и беспилотников.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Армата"
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Армата - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Армата"
Особенно интересна система управления огнем с элементами искусственного интеллекта. Т-15 способна самостоятельно искать цели на поле боя, распознавать их и выбирать наиболее приоритетные.
Другая перспективная разработка — БМП на платформе "Курганец-25". Это средняя боевая машина пехоты массой не более 25 тонн. Десант из восьми человек размещается в отделенной от других отсеков бронекапсуле. Двигатель и трансмиссия находятся в передней части и сдвинуты вправо. Пехотинцы десантируются через кормовой люк.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" во время репетиции парада Победы
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции парада Победы - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" во время репетиции парада Победы
Вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка и 7,62-миллиметровый пулемет. Помимо этого, на корпусе — сдвоенные пусковые установки противотанкового комплекса "Корнет". Боевой модуль управляется дистанционно. Причем орудие самостоятельно следит за мишенью и обстреливает ее — стрелку достаточно выдать целеуказание.
Государственные испытания завершатся в 2022-м. На этой платформе со временем планируют создать БМП для Воздушно-десантных войск, самоходную 125-миллиметровую артиллерийскую установку и бронетранспортер.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
Боевые машины пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Боевые машины пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
 
РоссияКурганец-25АрматаМинистерство обороны СШАСШАТехнологииБезопасность
 
 
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