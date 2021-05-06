Экс-посол США дал оценку визиту Блинкена в Украину
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не увенчался "специфическими соглашениями", он направлен на укрепление отношений между странами, заявил бывший американский посол на Украине Джон Хербст.
Блинкен в четверг начал официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.
"Очевидно, что визит не увенчался какими-то специфическими соглашениями или шагами. Но я верю, что это часть процесса, направленного на укрепление близких отношений между Украиной и США. Америка помогает Украине противостоять российской агрессии, а также – поддерживает украинские реформы", - цитирует Хербста издание "Сегодня".
Дипломат подчеркнул, что встреча президентов США и Украины должна состояться. "Это может произойти в ближайшие месяцы, а может и в следующем году. Я бы не фокусировался на президентском саммите как на главной точке прогресса украинско-американских отношений. Куда важнее та поддержка, которую США демонстрируют Украине, помогая ей бороться с российской агрессией и реализовывать реформы внутри страны", - подчеркнул бывший посол.
На фоне ситуации в Донбассе резко ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.