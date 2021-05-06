Блинкен заявил о концентрации российских войск у границы с Украиной
12:47 06.05.2021 (обновлено: 13:48 06.05.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию войск РФ и наблюдают за ситуацией очень внимательно.
"Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года, и господин президент, мы с вами, мы поддерживаем вас, наши союзники и партнеры также поддерживают вас. И мы обращается к РФ, чтобы они перестали применять агрессию против вас. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя против агрессии РФ. Хотя некоторые силы РФ были отведены от границы с Украиной, но некоторые остаются, и мы наблюдаем за ситуаций очень внимательно", - сказал Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
"Угроза (со стороны России - ред.) сохраняется. Россия отвела ряд сил, но значительная часть сил еще остается у украинской границы... Россия может быстро развернуть агрессивные действия (в отношении Украины - ред), если захочет. Мы очень внимательно следим за этим", - добавил он.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.