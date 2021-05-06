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https://ria.ru/20210506/blinken-1731289128.html
Блинкен заявил о концентрации российских войск у границы с Украиной
Блинкен заявил о концентрации российских войск у границы с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию войск РФ и наблюдают за ситуацией очень... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:47
2021-05-06T13:48
энтони блинкен
владимир зеленский
дмитрий песков
сша
россия
украина
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию войск РФ и наблюдают за ситуацией очень внимательно."Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года, и господин президент, мы с вами, мы поддерживаем вас, наши союзники и партнеры также поддерживают вас. И мы обращается к РФ, чтобы они перестали применять агрессию против вас. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя против агрессии РФ. Хотя некоторые силы РФ были отведены от границы с Украиной, но некоторые остаются, и мы наблюдаем за ситуаций очень внимательно", - сказал Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг."Угроза (со стороны России - ред.) сохраняется. Россия отвела ряд сил, но значительная часть сил еще остается у украинской границы... Россия может быстро развернуть агрессивные действия (в отношении Украины - ред), если захочет. Мы очень внимательно следим за этим", - добавил он.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210506/blinken-1731288446.html
https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731287905.html
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энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков, сша, россия, украина, в мире

Блинкен заявил о концентрации российских войск у границы с Украиной

12:47 06.05.2021 (обновлено: 13:48 06.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию войск РФ и наблюдают за ситуацией очень внимательно.
"Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года, и господин президент, мы с вами, мы поддерживаем вас, наши союзники и партнеры также поддерживают вас. И мы обращается к РФ, чтобы они перестали применять агрессию против вас. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя против агрессии РФ. Хотя некоторые силы РФ были отведены от границы с Украиной, но некоторые остаются, и мы наблюдаем за ситуаций очень внимательно", - сказал Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
12:44
Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию" против Украины
"Угроза (со стороны России - ред.) сохраняется. Россия отвела ряд сил, но значительная часть сил еще остается у украинской границы... Россия может быстро развернуть агрессивные действия (в отношении Украины - ред), если захочет. Мы очень внимательно следим за этим", - добавил он.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
12:40
Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию в Донбассе и "Северный поток — 2"
 
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