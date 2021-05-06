https://ria.ru/20210506/blinken-1731288446.html

Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию" против Украины

Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию" против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают Киев и обращаются к России с просьбой "прекратить агрессию" против Украины. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:44

2021-05-06T12:44

2021-05-06T13:06

россия

энтони блинкен

владимир зеленский

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают Киев и обращаются к России с просьбой "прекратить агрессию" против Украины."Мы говорили об угрозах, которые наблюдаются со стороны России по отношению к Украине. Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. И мы видим, что делает Россия, начиная с захвата Крыма и войны в Донбассе. Мы видим, что на границе с Украиной есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент, мы поддерживаем вас. Наши партнеры и союзники также поддерживают вас. Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины", - заявил Блинкен в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, транслировавшимся на странице офиса украинского лидера в соцсети Facebook.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/poroshenko-1731280335.html

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сша

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россия, энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, сша, украина, в мире