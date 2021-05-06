https://ria.ru/20210506/blinken-1731248567.html

Госсекретарь США начал визит в Киев

Госсекретарь США начал визит в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев: в повестке переговоров с властями Украины – вопросы... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T00:14

2021-05-06T00:14

2021-05-06T00:14

россия

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев: в повестке переговоров с властями Украины – вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности. Впрочем, центральной темой для обсуждений, как дали понять в Вашингтоне, по-прежнему остается "продолжающаяся российская агрессия", которую Москва отрицает.Блинкен в среду прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину.Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.Ожидается, что важное место на предстоящих дискуссиях будет занимать поведение России.В заявлении госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается: глава американской дипломатии едет в Киев с целью "подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России".Сам госсекретарь 5 мая в своем аккаунте в Twitter также призвал союзников США вместе работать над привлечением РФ "к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства".Вместе с тем, как ранее отмечали в госдепе США, в ходе своего визита Блинкен уделит внимание реформам Киева по борьбе с коррупцией, которые "являются ключом к обеспечению работы украинских демократических институтов, ее экономическому процветанию и евроантлантическому будущему".В последние недели страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с заявлениями представителей Киева относительно якобы наращивания и перемещения военных сил РФ вдоль восточной границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731210263.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/blinken-1731162261.html

https://ria.ru/20210504/blinken-1731135810.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире