Госсекретарь США начал визит в Киев
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗаместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев: в повестке переговоров с властями Украины – вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности. Впрочем, центральной темой для обсуждений, как дали понять в Вашингтоне, по-прежнему остается "продолжающаяся российская агрессия", которую Москва отрицает.
Блинкен в среду прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину.
Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.
Ожидается, что важное место на предстоящих дискуссиях будет занимать поведение России.
В заявлении госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается: глава американской дипломатии едет в Киев с целью "подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России".
Сам госсекретарь 5 мая в своем аккаунте в Twitter также призвал союзников США вместе работать над привлечением РФ "к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства".
Вместе с тем, как ранее отмечали в госдепе США, в ходе своего визита Блинкен уделит внимание реформам Киева по борьбе с коррупцией, которые "являются ключом к обеспечению работы украинских демократических институтов, ее экономическому процветанию и евроантлантическому будущему".
Вчера, 08:33В миреБлинкен призвал оказать давление на Россию
В последние недели страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с заявлениями представителей Киева относительно якобы наращивания и перемещения военных сил РФ вдоль восточной границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.