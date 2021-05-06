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В Киеве надеются на визит Байдена в 2021 году
В Киеве надеются на визит Байдена в 2021 году
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в Киеве надеются на визит... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T21:57
2021-05-06T21:58
владимир зеленский
джо байден
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в Киеве надеются на визит американского президента Джо Байдена в 2021 году.Блинкен в четверг начал официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретился с Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Госсекретарь США стал первым представителем администрации Байдена, посетившим Украину.Как сообщила пресс-служба офиса президента в Facebook, Ермак отметил, что 2021 является особенным годом для Украины, ведь государство празднует 30-летие независимости. "Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - цитирует Ермака пресс-служба.Также он отметил, что пока конкретной даты встречи Зеленского и Байдена нет. "Но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", - подчеркнул Ермак.Руководитель офиса главы государства добавил, что формат встреч, которые были у Блинкена на Украине, подтверждает, что отношения между государствами "строятся на разных уровнях". "Госсекретарь встречался с представителями фракций парламента, премьер-министром, министром иностранных дел и, безусловно, с президентом. Со стороны США мы еще раз услышали о безусловной двухпартийной поддержке Украины. И со стороны Украины мы сегодня увидели на примере этих встреч, что действительно этот диалог продолжается, он является очень содержательным и конструктивным", - резюмировал Ермак.
https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html
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владимир зеленский, джо байден, киев, украина, в мире

В Киеве надеются на визит Байдена в 2021 году

21:57 06.05.2021 (обновлено: 21:58 06.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в Киеве надеются на визит американского президента Джо Байдена в 2021 году.
Блинкен в четверг начал официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретился с Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Госсекретарь США стал первым представителем администрации Байдена, посетившим Украину.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
16:25
Кулеба и Блинкен обсудили присоединение США к переговорам по Донбассу
Как сообщила пресс-служба офиса президента в Facebook, Ермак отметил, что 2021 является особенным годом для Украины, ведь государство празднует 30-летие независимости. "Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - цитирует Ермака пресс-служба.
Также он отметил, что пока конкретной даты встречи Зеленского и Байдена нет. "Но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", - подчеркнул Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
15:38
Блинкен заявил о поддержке Украины США
Руководитель офиса главы государства добавил, что формат встреч, которые были у Блинкена на Украине, подтверждает, что отношения между государствами "строятся на разных уровнях". "Госсекретарь встречался с представителями фракций парламента, премьер-министром, министром иностранных дел и, безусловно, с президентом. Со стороны США мы еще раз услышали о безусловной двухпартийной поддержке Украины. И со стороны Украины мы сегодня увидели на примере этих встреч, что действительно этот диалог продолжается, он является очень содержательным и конструктивным", - резюмировал Ермак.
 
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