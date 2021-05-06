https://ria.ru/20210506/bayden-1731348416.html

В Киеве надеются на визит Байдена в 2021 году

В Киеве надеются на визит Байдена в 2021 году

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в Киеве надеются на визит... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:57

2021-05-06T21:57

2021-05-06T21:58

владимир зеленский

джо байден

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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в Киеве надеются на визит американского президента Джо Байдена в 2021 году.Блинкен в четверг начал официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретился с Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Госсекретарь США стал первым представителем администрации Байдена, посетившим Украину.Как сообщила пресс-служба офиса президента в Facebook, Ермак отметил, что 2021 является особенным годом для Украины, ведь государство празднует 30-летие независимости. "Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - цитирует Ермака пресс-служба.Также он отметил, что пока конкретной даты встречи Зеленского и Байдена нет. "Но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", - подчеркнул Ермак.Руководитель офиса главы государства добавил, что формат встреч, которые были у Блинкена на Украине, подтверждает, что отношения между государствами "строятся на разных уровнях". "Госсекретарь встречался с представителями фракций парламента, премьер-министром, министром иностранных дел и, безусловно, с президентом. Со стороны США мы еще раз услышали о безусловной двухпартийной поддержке Украины. И со стороны Украины мы сегодня увидели на примере этих встреч, что действительно этот диалог продолжается, он является очень содержательным и конструктивным", - резюмировал Ермак.

https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html

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владимир зеленский, джо байден, киев, украина, в мире