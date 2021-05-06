https://ria.ru/20210506/bank-1731249872.html

Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов

Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов

Даже самые надежные банки, не выходя из правового поля, могут получить с клиента больше, чем тот планировал им отдать. Причина – банальное отсутствие у людей... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T02:12

2021-05-06T02:12

2021-05-06T02:12

россия

экономика

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Даже самые надежные банки, не выходя из правового поля, могут получить с клиента больше, чем тот планировал им отдать. Причина – банальное отсутствие у людей финансовой грамотности и непонимание договоров по вкладам и кредитам, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Очень часто клиентов "нагревают" на одном из популярных сегодня инструментов – ипотеке. "Здесь способов может быть несколько – это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом", - говорит эксперт.Бывает, что банк за небольшую просрочку поднимает ставку в одностороннем порядке. Это предусмотрено в большинстве договоров кредита и может обернуться для клиента ростом суммы долга. Внимательным стоит быть при покупке у банка страховки и якобы бесплатной кредитной карты – эти продукты всегда выгодны лишь тому, кто их предлагает. Еще один популярный способ обмана клиентов – это завышенная ставка по вкладам, де-факто действующая лишь первые несколько месяцев и инвестирование части денег. Продукты с инвестиционной составляющей сами по себе неплохи, но клиент должен знать, что может на них как заработать, так и потерять, подытожил Уткин.

https://ria.ru/20210504/kredit-1731050390.html

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россия, экономика