https://ria.ru/20210506/astrazeneca-1731337781.html

В Германии отказались от рекомендаций по использованию AstraZeneca

В Германии отказались от рекомендаций по использованию AstraZeneca

Власти Германии решили отказаться от рекомендации использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет, теперь решение... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T19:57

2021-05-06T19:57

2021-05-06T19:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

йенс шпан

коронавирусы

astrazeneca

германия

вакцинация

в мире

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Власти Германии решили отказаться от рекомендации использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет, теперь решение будут принимать врач и клиент после консультации, заявил глава минздрава страны Йенс Шпан.Ранее немецкие эксперты рекомендовали использовать AstraZeneca для лиц старше 60 лет. Рекомендация была сделана после случаев тромбоза после вакцинации данным препаратом, которая больше затрагивала женщин моложе 50 лет."Мы приняли решение полностью снять принцип использования вакцины AstraZeneca в соответствии с группами приоритета. Это значит, что при вакцинации в частных врачебных кабинетах врач решает, кто и когда будет привит, по его оценке. Он будет решать с прививающимся, какая вакцина для него подходит. После пояснения врача и индивидуального решения возможно проведение вакцинации", - сказал Шпан на пресс-конференции.Он отметил, что это может позволить быстрее и гибче проводить вакцинацию в частных врачебных кабинетах. Ранее действовала рекомендация использоваться AstraZeneca только для лиц старше 60 лет, такая рекомендация была дана немецкими экспертами после случаев тромбоза, которые чаще проявились у женщин моложе 50 лет. Кроме того, власти ФРГ решили сократить паузу между прививками до четырех-шести недель, ранее рекомендовалось делать как можно более длительную паузу между прививками. Такое правило было введено для того, чтобы охватить как можно больше людей для вакцинации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/astrazeneka-1729712926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, йенс шпан, коронавирусы, astrazeneca , германия, вакцинация, в мире