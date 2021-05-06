СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в московской гостинице
13:22 06.05.2021 (обновлено: 17:17 06.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУправляющая отелем "Вечный зов" Евгения Чумаколенко в зале Пресненского суда, где ей избирают меру пресечения по делу о гибели двух человек при пожаре в гостинице
Управляющая отелем "Вечный зов" Евгения Чумаколенко в зале Пресненского суда, где ей избирают меру пресечения по делу о гибели двух человек при пожаре в гостинице
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов уголовного дела о пожаре в московской гостинице, где погибли люди, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова.
Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточняло, что погибших нет. Затем в СК проинформировали, что при пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Заведено дело. Были задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Ранее сообщалось, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.