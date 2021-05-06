https://ria.ru/20210506/arest-1731293491.html

СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в московской гостинице

СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в московской гостинице

Следствие просит арестовать фигурантов уголовного дела о пожаре в московской гостинице, где погибли люди, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:22

2021-05-06T13:22

2021-05-06T17:17

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов уголовного дела о пожаре в московской гостинице, где погибли люди, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточняло, что погибших нет. Затем в СК проинформировали, что при пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Заведено дело. Были задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля."Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Ранее сообщалось, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731143645.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров. 2021-05-06T13:22 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия