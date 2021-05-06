Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России
04:08 06.05.2021 (обновлено: 04:09 06.05.2021)
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может совершить аннексию Азовского моря.
"Азовское море сейчас легкая мишень для России. После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN.
Ранее Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря. Как сообщили РИА Новости в Росморречфлоте ограничений для торгового и гражданского судоходства через Керченский пролив Россия не вводила, они "были только по погодным условиям".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.