https://ria.ru/20210506/anneksiya-1731254720.html

Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России

Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может совершить аннексию Азовского моря. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T04:08

2021-05-06T04:08

2021-05-06T04:09

россия

ситуация на украине

азовское море

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может совершить аннексию Азовского моря.Ранее Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря. Как сообщили РИА Новости в Росморречфлоте ограничений для торгового и гражданского судоходства через Керченский пролив Россия не вводила, они "были только по погодным условиям".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210505/krym-1731237094.html

россия

азовское море

республика крым

украина

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россия, ситуация на украине, азовское море, республика крым, украина, в мире