https://ria.ru/20210506/alkogol-1730155116.html

Проблемы с головой. Ученые выяснили, что происходит с мозгом пьяного

Проблемы с головой. Ученые выяснили, что происходит с мозгом пьяного

Американские нейробиологи заявили, что алкоголь окисляется не в печени, как думали раньше, а прямо в мозге. В результате страдают отделы, отвечающие за... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:00

2021-05-06T08:00

2021-05-06T07:50

наука

биология

здоровье

оксфордский университет

новый южный уэльс

великобритания

австралия

алкоголь

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Американские нейробиологи заявили, что алкоголь окисляется не в печени, как думали раньше, а прямо в мозге. В результате страдают отделы, отвечающие за координацию, память и контроль эмоций. При этом деградация продолжается и после полного отказа от спиртного. Отравленный мозгКогда человек выпивает бокал вина или кружку пива, попавший в организм этанол при помощи фермента алкогольдегидрогеназы (ADH) окисляется до ацетальдегида. А тот уже с участием ацетальдегиддегидрогеназы (ALD) превращается в ацетат, и тело его выводит. Если фермента мало — выработку контролирует ген ALD2 — ацетальдегид накапливается и вызывает тяжелое похмелье. До последнего времени считалось, что этанол расщепляется в печени, а потом с кровотоком продукты распада попадают в мозг. Однако американские нейробиологи, наблюдавшие за мышами-алкоголиками, выяснили — есть еще один механизм, который, в частности, объясняет особенности поведения пьяных. Ученые обнаружили высокую активность фермента ацетальдегиддегидрогеназы в мозжечке — отделе мозга, ответственном за координацию. Эти данные они получили, изучив 11 срезов мышиного мозга и три образца человеческого. Кроме того, исследователи зафиксировали появление ацетата в мозжечке у живых мышей, которым дали немного алкоголя — из расчета один грамм на килограмм веса. При этом у грызунов, которым отключили ген ALD2, количество ацетата в мозге было намного ниже и, как следствие, проблем с координацией после употребления спиртного практически не возникало.Авторы работы предположили, что этанол преодолевает гемато-энцефалический барьер — физиологический "фильтр" между кровеносной и центральной нервной системами. И сразу попадает в мозг. Там он превращается в ацетат, вызывая нарушения координации. Если фермента ацетальдегиддегидрогеназы нет, опьянение не наступает. Ученые пока не разобрались полностью в механизме расщепления этанола, но, по их мнению, именно он здесь главный, поскольку ацетальдегиду — основному виновнику отравления алкоголем — сложнее проникнуть в мозг. Напиться до беспамятстваПомимо координации, алкоголь, особенно если человек пьет регулярно, вредит центру памяти и работе мозга в целом. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (Великобритания). Они проанализировали собранную медицинскими службами статистику за три десятилетия. В поле зрения оказались люди старше сорока, которые хотя бы раз в неделю выпивали бутылку пива — это около 140 граммов алкоголя. Помимо сведений о здоровье, привычках и образе жизни, в руки ученых попали и МРТ-снимки их мозга. На втором этапе исследователи случайным образом выбрали из статистики сведения о 550 добровольцах и предложили им пройти несколько тестов на когнитивные способности. В следующие пять лет волонтеры еще несколько раз проходили испытания. После этого ученые проанализировали всю информацию. Как оказалось, употребление более 140 граммов спиртного в неделю негативно влияет на работу мозга. У любителей спиртного, в отличие от непьющих ровесников, более "рыхлый" гиппокамп — область, которая отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную и обрабатывает пространственную информацию об окружающей среде. Кроме того, у них атрофировались и другие части мозга, в том числе белое вещество в больших полушариях. В итоге добровольцы, употребляющие больше бутылки пива в неделю, в целом хуже справлялись с заданиями на память и сообразительность, называли меньше слов, начинающихся с одинаковой буквы. С годами результаты только ухудшались. Когнитивные функции с возрастом снижаются у большинства пожилых, но у любителей алкоголя процесс идет быстрее. Кроме того, как выяснили исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), чрезмерное употребление спиртного в преклонном возрасте грозит деменцией. Подросткам тоже опасно много пить: может уменьшиться объем неокортекса — он отвечает за сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и речь — и замедлиться развитие белого вещества мозга. Все это угнетает мыслительные способности. Долгое влияние алкоголяПо данным немецких, испанских и итальянских исследователей, алкоголь продолжает вредить мозгу и через полтора месяца после последней капли спиртного. Больше всего страдают мозолистое тело, соединяющее друг с другом большие полушария, и гиппокамп, управляющий памятью и формированием эмоций. Шесть недель ученые с помощью МРТ наблюдали за изменениями мозга мужчин-добровольцев, которые попали в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя. Все это время они не имели возможности выпить ни грамма горячительного. Однако несмотря на вынужденный сухой закон, деградация нервных клеток в белом веществе не прекращалась. Похожие дегенеративные изменения специалисты обнаружили и в мозге крыс, которых сначала пристрастили к алкоголю, а затем полностью лишили его. Пока исследователи точно не знают, как долго мозг продолжает страдать после полного отказа от спиртного. Провести более длительные наблюдения за людьми невозможно — программа лечения рассчитана примерно на шесть недель. Поэтому авторы работы планируют изучать мозг крыс с алкогольной зависимостью.

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

https://ria.ru/20180202/1513848245.html

https://ria.ru/20190710/1556394289.html

новый южный уэльс

великобритания

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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биология, здоровье, оксфордский университет, новый южный уэльс, великобритания, австралия, алкоголь