https://ria.ru/20210506/afganistan-1731343588.html

Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявили в Пентагоне

Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявили в Пентагоне

Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:55

2021-05-06T20:55

2021-05-06T20:55

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."До сих пор вывод войск из Афганистана проходит по плану", - сказал Остин в ходе брифинга в Пентагоне.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.

https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html

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сша

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ллойд остин, министерство обороны сша, нато, афганистан, талибан, сша, в мире