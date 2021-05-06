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Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявили в Пентагоне
Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявили в Пентагоне
Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:55
2021-05-06T20:55
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
афганистан
талибан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."До сих пор вывод войск из Афганистана проходит по плану", - сказал Остин в ходе брифинга в Пентагоне.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
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ллойд остин, министерство обороны сша, нато, афганистан, талибан, сша, в мире

Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявили в Пентагоне

20:55 06.05.2021
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"До сих пор вывод войск из Афганистана проходит по плану", - сказал Остин в ходе брифинга в Пентагоне.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
 
Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТОАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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