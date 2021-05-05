https://ria.ru/20210505/vystavka-1731184711.html

В Москве пройдет выставка, посвященная профессиям в сфере экологии

В Москве пройдет выставка, посвященная профессиям в сфере экологии

Выставка, посвященная профессиям в сфере экологии, откроется в экоцентре на Яузе в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:46

2021-05-05T12:46

2021-05-05T12:46

петр бирюков

москва

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155479/07/1554790716_0:287:2621:1761_1920x0_80_0_0_1457010b22ca2d41f5d86732208cf07a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Выставка, посвященная профессиям в сфере экологии, откроется в экоцентре на Яузе в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Экоцентр на Яузе станет уникальной образовательной площадкой в сфере экологии для посетителей разных возрастов. В нем можно будет не только познакомиться с новыми профессиями, но и поучаствовать в мастер-классах, лекциях, дискуссиях, пройти профориентационное тестирование", - приводятся на сайте слова заммэра в правительстве Москвы Петра Бирюкова.Подчеркивается, что экспозиция разделена на пять зон: "Природа", "Человек", "Город", "Экотехнологии" и "Профлаборатория".В павильоне "Природа" расскажут о городских экоподходах. Москвичи узнают о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер, агроэколог и ветеринар-реабилитолог. В павильоне "Человек" расскажут о том, чем занимаются экодиетолог, эковолонтер и экоблогер."В павильоне "Город" планируют уделить внимание созданию экологических решений в городской среде. Один из главных мировых трендов — урбанизация и рост мегагородов, в число которых входит и Москва. На начало 2021 года в столице проживают более 12,5 миллиона человек", - добавляется в сообщении.В частности, в третьем павильоне москвичей познакомят с профессиями экопроектировщика, эколога-логиста, специалиста по экопереработке. Павильон "Экотехнологии" расскажет об инновациях, которые применяются для решения экологических задач, и о таких специальностях, как технолог замкнутого цикла и консультант по энергопотреблению."В пятом павильоне — "Профлаборатория" — можно будет поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях. В кинотеатре зрители смогут посмотреть фильмы о профессиях будущего в области экологии, а после просмотра стать участниками дискуссии и пройти тестирование в рамках программы профориентации", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210427/ekotropa-1730105479.html

https://ria.ru/20210417/klaster-1728685289.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, экология, общество