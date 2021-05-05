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В Москве пройдет выставка, посвященная профессиям в сфере экологии
В Москве пройдет выставка, посвященная профессиям в сфере экологии
Выставка, посвященная профессиям в сфере экологии, откроется в экоцентре на Яузе в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:46
2021-05-05T12:46
петр бирюков
москва
экология
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Выставка, посвященная профессиям в сфере экологии, откроется в экоцентре на Яузе в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Экоцентр на Яузе станет уникальной образовательной площадкой в сфере экологии для посетителей разных возрастов. В нем можно будет не только познакомиться с новыми профессиями, но и поучаствовать в мастер-классах, лекциях, дискуссиях, пройти профориентационное тестирование", - приводятся на сайте слова заммэра в правительстве Москвы Петра Бирюкова.Подчеркивается, что экспозиция разделена на пять зон: "Природа", "Человек", "Город", "Экотехнологии" и "Профлаборатория".В павильоне "Природа" расскажут о городских экоподходах. Москвичи узнают о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер, агроэколог и ветеринар-реабилитолог. В павильоне "Человек" расскажут о том, чем занимаются экодиетолог, эковолонтер и экоблогер."В павильоне "Город" планируют уделить внимание созданию экологических решений в городской среде. Один из главных мировых трендов — урбанизация и рост мегагородов, в число которых входит и Москва. На начало 2021 года в столице проживают более 12,5 миллиона человек", - добавляется в сообщении.В частности, в третьем павильоне москвичей познакомят с профессиями экопроектировщика, эколога-логиста, специалиста по экопереработке. Павильон "Экотехнологии" расскажет об инновациях, которые применяются для решения экологических задач, и о таких специальностях, как технолог замкнутого цикла и консультант по энергопотреблению."В пятом павильоне — "Профлаборатория" — можно будет поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях. В кинотеатре зрители смогут посмотреть фильмы о профессиях будущего в области экологии, а после просмотра стать участниками дискуссии и пройти тестирование в рамках программы профориентации", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210427/ekotropa-1730105479.html
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петр бирюков, москва, экология, общество

В Москве пройдет выставка, посвященная профессиям в сфере экологии

12:46 05.05.2021
 
© Комплекс городского хозяйства МосквыПарк в пойме реки Яуза
Парк в пойме реки Яуза - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Выставка, посвященная профессиям в сфере экологии, откроется в экоцентре на Яузе в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Экоцентр на Яузе станет уникальной образовательной площадкой в сфере экологии для посетителей разных возрастов. В нем можно будет не только познакомиться с новыми профессиями, но и поучаствовать в мастер-классах, лекциях, дискуссиях, пройти профориентационное тестирование", - приводятся на сайте слова заммэра в правительстве Москвы Петра Бирюкова.
Подчеркивается, что экспозиция разделена на пять зон: "Природа", "Человек", "Город", "Экотехнологии" и "Профлаборатория".
В павильоне "Природа" расскажут о городских экоподходах. Москвичи узнают о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер, агроэколог и ветеринар-реабилитолог. В павильоне "Человек" расскажут о том, чем занимаются экодиетолог, эковолонтер и экоблогер.
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"В павильоне "Город" планируют уделить внимание созданию экологических решений в городской среде. Один из главных мировых трендов — урбанизация и рост мегагородов, в число которых входит и Москва. На начало 2021 года в столице проживают более 12,5 миллиона человек", - добавляется в сообщении.
В частности, в третьем павильоне москвичей познакомят с профессиями экопроектировщика, эколога-логиста, специалиста по экопереработке. Павильон "Экотехнологии" расскажет об инновациях, которые применяются для решения экологических задач, и о таких специальностях, как технолог замкнутого цикла и консультант по энергопотреблению.
"В пятом павильоне — "Профлаборатория" — можно будет поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях. В кинотеатре зрители смогут посмотреть фильмы о профессиях будущего в области экологии, а после просмотра стать участниками дискуссии и пройти тестирование в рамках программы профориентации", - добавляется в сообщении.
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