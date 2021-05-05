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Лавров рассказал о подготовке министерской встречи по Ближнему Востоку

Лавров рассказал о подготовке министерской встречи по Ближнему Востоку

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с палестинским коллегой Риядом аль-Малики в Москве заявил, что Россия работает с другими участниками ближневосточного... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:39

2021-05-05T13:39

2021-05-05T13:39

россия

рияд аль-малики

ближний восток

сергей лавров

палестина

политика

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МОСКВА, 5 мая - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с палестинским коллегой Риядом аль-Малики в Москве заявил, что Россия работает с другими участниками ближневосточного квартета по вопросу о возможности организовать министерскую встречу ближневосточной "четвёрки"."Для того чтобы активизировать данную площадку, мы сейчас работаем с другими участниками "квартета" над рассмотрением возможности организовать заседание "четвёрки" на уровне министров иностранных дел…", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции. Он не уточнил, когда именно может пройти такое заседание.

россия

ближний восток

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рияд аль-малики, ближний восток, сергей лавров, палестина, политика