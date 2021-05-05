https://ria.ru/20210505/vstrecha-1731190823.html
Лавров рассказал о подготовке министерской встречи по Ближнему Востоку
Лавров рассказал о подготовке министерской встречи по Ближнему Востоку
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с палестинским коллегой Риядом аль-Малики в Москве заявил, что Россия работает с другими участниками ближневосточного... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:39
2021-05-05T13:39
2021-05-05T13:39
россия
рияд аль-малики
ближний восток
сергей лавров
палестина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727138619_151:0:2827:1505_1920x0_80_0_0_ddd595fee908e461c61be408e89ae2f7.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с палестинским коллегой Риядом аль-Малики в Москве заявил, что Россия работает с другими участниками ближневосточного квартета по вопросу о возможности организовать министерскую встречу ближневосточной "четвёрки"."Для того чтобы активизировать данную площадку, мы сейчас работаем с другими участниками "квартета" над рассмотрением возможности организовать заседание "четвёрки" на уровне министров иностранных дел…", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции. Он не уточнил, когда именно может пройти такое заседание.
россия
ближний восток
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727138619_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_1d5eb00c5a8237da1e4603d30dea6b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рияд аль-малики, ближний восток, сергей лавров, палестина, политика