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В ГД внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
В ГД внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:03
2021-05-05T20:57
александр жуков
елена ямпольская
алексей пушков
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
германия
ссср
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение депутатов законопроект, в котором предложили запретить публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Изменения хотят внести в закон об увековечении победы советского народа в ВОВ. Новой статьей планируют запретить "отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси". То, что касается действий Берлина, авторы инициативы определили по приговору Нюрнбергского трибунала.Также планируют наказывать за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацизма и "гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".В апреле Владимир Путин подписал закон, по которому публичная реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться штрафами и лишением свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20200508/1571165075.html
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александр жуков, елена ямпольская, алексей пушков, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, германия, ссср

В ГД внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

16:03 05.05.2021 (обновлено: 20:57 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение депутатов законопроект, в котором предложили запретить публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Изменения хотят внести в закон об увековечении победы советского народа в ВОВ. Новой статьей планируют запретить "отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси".
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Также планируют наказывать за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацизма и "гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
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В апреле Владимир Путин подписал закон, по которому публичная реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться штрафами и лишением свободы на срок до пяти лет.
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Александр ЖуковЕлена ЯмпольскаяАлексей ПушковВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФГерманияСССР
 
 
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