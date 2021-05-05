https://ria.ru/20210505/voyna-1731209625.html

В ГД внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

В ГД внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:03

2021-05-05T16:03

2021-05-05T20:57

александр жуков

елена ямпольская

алексей пушков

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

германия

ссср

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение депутатов законопроект, в котором предложили запретить публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Изменения хотят внести в закон об увековечении победы советского народа в ВОВ. Новой статьей планируют запретить "отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси". То, что касается действий Берлина, авторы инициативы определили по приговору Нюрнбергского трибунала.Также планируют наказывать за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацизма и "гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".В апреле Владимир Путин подписал закон, по которому публичная реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться штрафами и лишением свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20200508/1571165075.html

https://ria.ru/20210505/opros-1731230411.html

https://ria.ru/20210405/veterany-1604305086.html

германия

ссср

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2021

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александр жуков, елена ямпольская, алексей пушков, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, германия, ссср