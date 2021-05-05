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Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе
Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе
"Северный поток — 2", несмотря на все препятствия, в шаге от завершения. Однако Европе вскоре понадобятся другие энергоресурсы. До ста миллиардов долларов в год РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T08:00
2021-05-05T07:59
россия
цены на нефть
евросоюз
япония
экономика
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Северный поток — 2", несмотря на все препятствия, в шаге от завершения. Однако Европе вскоре понадобятся другие энергоресурсы. До ста миллиардов долларов в год Россия сможет заработать на экспорте водорода, в том числе в Старый Свет. Задачи амбициозные — к 2030 году контролировать 20 процентов глобального рынка, а в итоге стать лидером. И планы Евросоюза по достижению полной углеродной нейтральности здесь как нельзя кстати. В лидеры рынкаК 2050-му водород будет приносить России от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. Экспорт на мировой рынок составит от 7,9 до 33,4 миллиона тонн, говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Проект согласовали с компаниями, профильными ведомствами и отправили в правительство.Разница в прогнозах объясняется тем, что пока не очень понятно, по какому именно сценарию станет развиваться рынок водородных энергоносителей, которого пока попросту нет. Возможны крупнотоннажные перевозки от центров производства к центрам потребления по аналогии с нефтью и сжиженным природным газом (СПГ). Или, например, производство и потребление в рамках конкретных стран и регионов. Россия, как потенциально крупный поставщик, заинтересована в этом рынке. В 2020-м в Энергетическую стратегию впервые включили направление "Водородная энергетика". Прописали цели: к 2024 году экспортировать 0,2 миллиона тонн, к 2035-му — в десять раз больше.Достичь этого намерены инвестициями и увеличением производства водорода на основе природного газа — в частности, с использованием возобновляемых источников и атомной энергии. Плюс — развитие отечественных низкоуглеродных технологий получения элемента номер один: пиролизом, электролизом метана и другими способами. В том числе посредством локализации зарубежных ноу-хау. Экспорт в АзиюУ России большой потенциал коммерциализации этого направления. Так, "Русатом Оверсиз" и японское Агентство по природным ресурсам и энергетике в сентябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве по пилотному водородному проекту.В феврале "Росатом" сообщил, что изучает перспективу создания производства на Сахалине для дальнейшего экспорта водорода в Японию. К 2030-му госкорпорация сможет обеспечить до 40% потребностей островного государства. А в марте заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин коснулся этой темы в связи с поставками в Китай, Южную Корею и ту же Японию. "В частности, особый интерес представляет возможность производства водорода на территории Дальнего Востока методом парового риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида углерода и последующим экспортом", — отметил он.Зеленый курс ЕвропыНе останется в стороне и Европа — во многом благодаря развороту к зеленой энергетике. Германия уже выразила готовность поддержать развитие мирового рынка водорода и взаимодействовать с потенциальными поставщиками — Саудовской Аравией и Россией (как раз в апреле Минэнерго договорилось с коллегами из Германии о сотрудничестве в сфере производства). Доктрина Берлина предполагает, что к 2050-му на водород перейдет почти вся экономика страны, включая тяжелую промышленность. Бустером водородного экспорта может стать "Зеленая сделка" — стратегия, утвержденная Евросоюзом в 2019 году. Этот документ предполагает полную углеродную нейтральность к 2050-му и существенное сокращение импорта углеродоемкой продукции — нефти и газа. К 2030 году эмиссию парниковых газов планируют снизить минимум на 55%. Таким образом, до 2030-го "Зеленая сделка" особенно повлияет на ввоз угля, а после — нефти и газа. Это повысит спрос на другие энергоресурсы, в первую очередь водород. Критики утверждают, что России здесь в общем-то ловить нечего: нужен лишь наш природный газ, сырье для извлечения водорода. Однако это не совсем так. В Европейском союзе попросту нет достаточных мощностей для производства элемента номер один. Для их создания нужны огромные инвестиции, указывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Водород можно получать либо электролизом воды, либо переработкой природного газа. Но в Европе тогда придется строить множество ветровых и солнечных электростанций (атомные и угольные там под запретом), что требует площадей для их размещения (даже в море не везде поставишь ветряки). Или же делать установки для синтеза водорода из голубого топлива. В любом случае понадобятся внушительные капиталовложения и далеко не все западные компании готовы на это", — поясняет собеседник РИА Новости.Поэтому условия для экспорта водорода из России более чем подходящие: расположение между двумя ключевыми рынками сбыта — Европой и Азией — плюс громадные запасы природного газа. И кроме того — мощная научно-производственная база.
https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html
https://ria.ru/20210414/vodorod-1728191384.html
https://ria.ru/20201224/samarskiy-universitet--1590697484.html
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россия, цены на нефть, евросоюз, япония, экономика

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе

08:00 05.05.2021
 
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС / Перейти в фотобанкПульт управления в операторной установке производства водорода
Пульт управления в операторной установке производства водорода - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Северный поток — 2", несмотря на все препятствия, в шаге от завершения. Однако Европе вскоре понадобятся другие энергоресурсы. До ста миллиардов долларов в год Россия сможет заработать на экспорте водорода, в том числе в Старый Свет. Задачи амбициозные — к 2030 году контролировать 20 процентов глобального рынка, а в итоге стать лидером. И планы Евросоюза по достижению полной углеродной нейтральности здесь как нельзя кстати.

В лидеры рынка

К 2050-му водород будет приносить России от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. Экспорт на мировой рынок составит от 7,9 до 33,4 миллиона тонн, говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Проект согласовали с компаниями, профильными ведомствами и отправили в правительство.
Разница в прогнозах объясняется тем, что пока не очень понятно, по какому именно сценарию станет развиваться рынок водородных энергоносителей, которого пока попросту нет. Возможны крупнотоннажные перевозки от центров производства к центрам потребления по аналогии с нефтью и сжиженным природным газом (СПГ). Или, например, производство и потребление в рамках конкретных стран и регионов.
Россия, как потенциально крупный поставщик, заинтересована в этом рынке. В 2020-м в Энергетическую стратегию впервые включили направление "Водородная энергетика". Прописали цели: к 2024 году экспортировать 0,2 миллиона тонн, к 2035-му — в десять раз больше.
Достичь этого намерены инвестициями и увеличением производства водорода на основе природного газа — в частности, с использованием возобновляемых источников и атомной энергии. Плюс — развитие отечественных низкоуглеродных технологий получения элемента номер один: пиролизом, электролизом метана и другими способами. В том числе посредством локализации зарубежных ноу-хау.
© AFP 2021 / Ed JonesТрейлер для перевозки водорода на выставке Hydrogen and Mobility Expo в Республике Корея
Трейлер для перевозки водорода на выставке Hydrogen and Mobility Expo в Республике Корея - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AFP 2021 / Ed Jones
Трейлер для перевозки водорода на выставке Hydrogen and Mobility Expo в Республике Корея

Экспорт в Азию

У России большой потенциал коммерциализации этого направления. Так, "Русатом Оверсиз" и японское Агентство по природным ресурсам и энергетике в сентябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве по пилотному водородному проекту.
В феврале "Росатом" сообщил, что изучает перспективу создания производства на Сахалине для дальнейшего экспорта водорода в Японию. К 2030-му госкорпорация сможет обеспечить до 40% потребностей островного государства.
А в марте заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин коснулся этой темы в связи с поставками в Китай, Южную Корею и ту же Японию. "В частности, особый интерес представляет возможность производства водорода на территории Дальнего Востока методом парового риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида углерода и последующим экспортом", — отметил он.
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Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России

Зеленый курс Европы

Не останется в стороне и Европа — во многом благодаря развороту к зеленой энергетике.
Германия уже выразила готовность поддержать развитие мирового рынка водорода и взаимодействовать с потенциальными поставщиками — Саудовской Аравией и Россией (как раз в апреле Минэнерго договорилось с коллегами из Германии о сотрудничестве в сфере производства). Доктрина Берлина предполагает, что к 2050-му на водород перейдет почти вся экономика страны, включая тяжелую промышленность.
Бустером водородного экспорта может стать "Зеленая сделка" — стратегия, утвержденная Евросоюзом в 2019 году. Этот документ предполагает полную углеродную нейтральность к 2050-му и существенное сокращение импорта углеродоемкой продукции — нефти и газа. К 2030 году эмиссию парниковых газов планируют снизить минимум на 55%.
Таким образом, до 2030-го "Зеленая сделка" особенно повлияет на ввоз угля, а после — нефти и газа. Это повысит спрос на другие энергоресурсы, в первую очередь водород.
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Критики утверждают, что России здесь в общем-то ловить нечего: нужен лишь наш природный газ, сырье для извлечения водорода. Однако это не совсем так. В Европейском союзе попросту нет достаточных мощностей для производства элемента номер один. Для их создания нужны огромные инвестиции, указывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Водород можно получать либо электролизом воды, либо переработкой природного газа. Но в Европе тогда придется строить множество ветровых и солнечных электростанций (атомные и угольные там под запретом), что требует площадей для их размещения (даже в море не везде поставишь ветряки). Или же делать установки для синтеза водорода из голубого топлива. В любом случае понадобятся внушительные капиталовложения и далеко не все западные компании готовы на это", — поясняет собеседник РИА Новости.
Поэтому условия для экспорта водорода из России более чем подходящие: расположение между двумя ключевыми рынками сбыта — Европой и Азией — плюс громадные запасы природного газа. И кроме того — мощная научно-производственная база.
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