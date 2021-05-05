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На Украине объяснили, почему не сбивают российские вертолеты
На Украине объяснили, почему не сбивают российские вертолеты
Глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко объяснил, почему пограничники не сбивают российские вертолеты у рубежей страны. Об этом он рассказал... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:55
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сергей дейнеко
россия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко объяснил, почему пограничники не сбивают российские вертолеты у рубежей страны. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".Военный привел в пример случай, когда российский Ми-8 якобы оказался в воздушном пространстве государства.Он уточнил, что, во-первых, для уничтожения такой машины необходим переносной зенитно-ракетный комплекс, которые есть не у всех пограничных нарядов Украины. Кроме того, граница между двумя государствами не демаркирована, поэтому велика вероятность ошибки.Генерал добавил, что хотел бы посмотреть на "диванных воинов", призывающих сбивать российскую военную технику, а также на их реакцию, когда последует ответ Москвы.
https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html
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сергей дейнеко, россия, ми-8, москва, украина

На Украине объяснили, почему не сбивают российские вертолеты

17:55 05.05.2021 (обновлено: 18:39 05.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Андрій Яцик / Военнослужащий армии Украины с ПЗРК "Игла"
Военнослужащий армии Украины с ПЗРК Игла - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Андрій Яцик /
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко объяснил, почему пограничники не сбивают российские вертолеты у рубежей страны. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".
Военный привел в пример случай, когда российский Ми-8 якобы оказался в воздушном пространстве государства.
"Вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на нашей территории менее одной минуты", — сказал Дейнеко.
Он уточнил, что, во-первых, для уничтожения такой машины необходим переносной зенитно-ракетный комплекс, которые есть не у всех пограничных нарядов Украины. Кроме того, граница между двумя государствами не демаркирована, поэтому велика вероятность ошибки.
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18 апреля, 17:56
Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией
Генерал добавил, что хотел бы посмотреть на "диванных воинов", призывающих сбивать российскую военную технику, а также на их реакцию, когда последует ответ Москвы.
 
Сергей ДейнекоРоссияМи-8МоскваУкраина
 
 
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