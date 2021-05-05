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Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России
Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России
Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:03
2021-05-05T16:03
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хайко маас
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ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России.Встреча прошла "на полях" саммита министров иностранных дел и развития стран G7."Британский и германский флаг стоят рядом перед лицом глобальных проблем, в том числе, перемены климата, противостоят враждебной деятельности России и поддерживают женское образование. Сегодня я встретился с Хайко Маасом, чтобы обсудить, как мы можем вместе обеспечить реальный прогресс по этим важнейшим вопросам", - написал в Twitter Рааб, снабдив сообщение хэштегом #Freundship.
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россия, доминик рааб, хайко маас, g7, великобритания, лондон, twitter, в мире

Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России

16:03 05.05.2021
 
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ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России.
Встреча прошла "на полях" саммита министров иностранных дел и развития стран G7.
Фантомная доблесть. Британия реально собралась на войну с Россией - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Фантомная доблесть. Британия реально собралась на войну с Россией
"Британский и германский флаг стоят рядом перед лицом глобальных проблем, в том числе, перемены климата, противостоят враждебной деятельности России и поддерживают женское образование. Сегодня я встретился с Хайко Маасом, чтобы обсудить, как мы можем вместе обеспечить реальный прогресс по этим важнейшим вопросам", - написал в Twitter Рааб, снабдив сообщение хэштегом #Freundship.
 
РоссияДоминик РаабХайко МаасG7ВеликобританияЛондонTwitterВ мире
 
 
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