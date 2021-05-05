https://ria.ru/20210505/velikobritaniya-1731209920.html

Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России

Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России

Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:03

2021-05-05T16:03

2021-05-05T16:03

россия

доминик рааб

хайко маас

g7

великобритания

лондон

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1731209920.jpg?1620219821

ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России.Встреча прошла "на полях" саммита министров иностранных дел и развития стран G7."Британский и германский флаг стоят рядом перед лицом глобальных проблем, в том числе, перемены климата, противостоят враждебной деятельности России и поддерживают женское образование. Сегодня я встретился с Хайко Маасом, чтобы обсудить, как мы можем вместе обеспечить реальный прогресс по этим важнейшим вопросам", - написал в Twitter Рааб, снабдив сообщение хэштегом #Freundship.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/1729141206.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доминик рааб, хайко маас, g7, великобритания, лондон, twitter, в мире