https://ria.ru/20210505/velikobritaniya-1731209920.html
Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России
Главы МИД Британии и Германии обсудили "враждебную деятельность" России
Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:03
2021-05-05T16:03
2021-05-05T16:03
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ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. Министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас, среди прочих тем, обсудили в Лондоне "враждебную деятельность" России.Встреча прошла "на полях" саммита министров иностранных дел и развития стран G7."Британский и германский флаг стоят рядом перед лицом глобальных проблем, в том числе, перемены климата, противостоят враждебной деятельности России и поддерживают женское образование. Сегодня я встретился с Хайко Маасом, чтобы обсудить, как мы можем вместе обеспечить реальный прогресс по этим важнейшим вопросам", - написал в Twitter Рааб, снабдив сообщение хэштегом #Freundship.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/1729141206.html
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