https://ria.ru/20210505/vaktsinatsiya-1731246959.html

Столица Колумбии остановила вакцинацию против COVID-19 из-за протестов

Столица Колумбии остановила вакцинацию против COVID-19 из-за протестов

Минздрав колумбийской столицы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы, сообщил министр... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T23:12

2021-05-05T23:12

2021-05-05T23:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

иван дуке

здоровье - общество

богота

колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152148/32/1521483222_0:443:3096:2185_1920x0_80_0_0_e42a3066f4dca227856ee81603a7cd52.jpg

МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Минздрав колумбийской столицы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы, сообщил министр здравоохранения Боготы Алехандро Гомес."С болью я распорядился закрыть пункты ПЦР-диагностики COVID-19, а также пункты вакцинации, которые были нашей гордостью в последние дни. Текущие условия не позволяют продолжать рабочий день, как того хотелось бы", - написал чиновник в своем Twitter.Решение правительства Боготы было принято после остановки работы городского пассажирского транспорта - в среду в ходе протестов манифестанты блокировали значительную часть дорог городской системы Transmilenio.Манифестации в городах Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.Рабочие и студенческие организации, помимо отмены налоговой реформы, теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.Офис колумбийского омбудсмена сообщил, что за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. По информации минобороны и городских властей, с обеих сторон пострадали более 900 человек, 431 человек задержан.

https://ria.ru/20210505/kolumbiya-1731224022.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/khakery-1731162684.html

богота

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, иван дуке, здоровье - общество, богота, колумбия, в мире