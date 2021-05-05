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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210505/vaktsinatsiya-1731246959.html
Столица Колумбии остановила вакцинацию против COVID-19 из-за протестов
Столица Колумбии остановила вакцинацию против COVID-19 из-за протестов
Минздрав колумбийской столицы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы, сообщил министр... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T23:12
2021-05-05T23:12
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коронавирус covid-19
иван дуке
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колумбия
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Минздрав колумбийской столицы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы, сообщил министр здравоохранения Боготы Алехандро Гомес."С болью я распорядился закрыть пункты ПЦР-диагностики COVID-19, а также пункты вакцинации, которые были нашей гордостью в последние дни. Текущие условия не позволяют продолжать рабочий день, как того хотелось бы", - написал чиновник в своем Twitter.Решение правительства Боготы было принято после остановки работы городского пассажирского транспорта - в среду в ходе протестов манифестанты блокировали значительную часть дорог городской системы Transmilenio.Манифестации в городах Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.Рабочие и студенческие организации, помимо отмены налоговой реформы, теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.Офис колумбийского омбудсмена сообщил, что за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. По информации минобороны и городских властей, с обеих сторон пострадали более 900 человек, 431 человек задержан.
https://ria.ru/20210505/kolumbiya-1731224022.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/khakery-1731162684.html
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коронавирус covid-19, иван дуке, здоровье - общество, богота, колумбия, в мире

Столица Колумбии остановила вакцинацию против COVID-19 из-за протестов

23:12 05.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПамятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Минздрав колумбийской столицы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы, сообщил министр здравоохранения Боготы Алехандро Гомес.
"С болью я распорядился закрыть пункты ПЦР-диагностики COVID-19, а также пункты вакцинации, которые были нашей гордостью в последние дни. Текущие условия не позволяют продолжать рабочий день, как того хотелось бы", - написал чиновник в своем Twitter.
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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В столице Колумбии за сутки протестов были ранены более 90 человек
Решение правительства Боготы было принято после остановки работы городского пассажирского транспорта - в среду в ходе протестов манифестанты блокировали значительную часть дорог городской системы Transmilenio.
Манифестации в городах Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.
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08:43В мире
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Рабочие и студенческие организации, помимо отмены налоговой реформы, теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
Офис колумбийского омбудсмена сообщил, что за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. По информации минобороны и городских властей, с обеих сторон пострадали более 900 человек, 431 человек задержан.
 
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