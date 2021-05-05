https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731241038.html

Центр Чумакова обнаружил средство, защищающее от COVID-19

Центр Чумакова обнаружил средство, защищающее от COVID-19

Отечественная живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание COVID-19, доказали специалисты Федерального научного центра исследований и... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T21:12

2021-05-05T21:12

2021-05-05T23:14

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коммунарка (москва)

российская академия наук

ссср

вакцинация

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Отечественная живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание COVID-19, доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.Как ранее предполагали ученые, россияне защищены от коронавируса неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы на инфекции.В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков высказал идею, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу научный центр сейчас экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2."Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", — сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".Однако вакцинирование от полиомиелита ученые специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта", пояснил он.В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) впервые в мире разработали технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита, а уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация всего населения СССР.В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина от коронавируса "КовиВак". В ее основе используют вирус SARS-CoV-2, который специально лишен инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы — иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/privivki-1594151076.html

https://ria.ru/20201121/bolezn-1585729328.html

коммунарка (москва)

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