Центр Чумакова обнаружил средство, защищающее от COVID-19
21:12 05.05.2021 (обновлено: 23:14 05.05.2021)
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота прививочного кабинета детской поликлиники Калининграда
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Отечественная живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание COVID-19, доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.
Как ранее предполагали ученые, россияне защищены от коронавируса неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы на инфекции.
В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков высказал идею, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу научный центр сейчас экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2.
"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", — сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".
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Однако вакцинирование от полиомиелита ученые специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта", пояснил он.
В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) впервые в мире разработали технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита, а уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация всего населения СССР.
В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина от коронавируса "КовиВак". В ее основе используют вирус SARS-CoV-2, который специально лишен инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы — иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
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