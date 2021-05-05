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https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731156155.html
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, делать её обязательно, иначе человек ставит под удар... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T03:26
2021-05-05T03:26
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, делать её обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он уточнил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца - слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил Горелов.По словам эксперта, введение нескольких доз вакцинного препарата – распространенная практика при​ иммунизации от большинства инфекций. Например, при прививке от вируса папилломы человека и гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита – две дозы с интервалом от нескольких месяцев до нескольких недель.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

03:26 05.05.2021
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, делать её обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции",- сказал Горелов.
Он уточнил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца - слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил Горелов.
"Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса",- подчеркнул Горелов.
По словам эксперта, введение нескольких доз вакцинного препарата – распространенная практика при​ иммунизации от большинства инфекций. Например, при прививке от вируса папилломы человека и гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита – две дозы с интервалом от нескольких месяцев до нескольких недель.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
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