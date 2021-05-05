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В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, делать её обязательно, иначе человек ставит под удар... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T03:26

2021-05-05T03:26

2021-05-05T03:26

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, делать её обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он уточнил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца - слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил Горелов.По словам эксперта, введение нескольких доз вакцинного препарата – распространенная практика при​ иммунизации от большинства инфекций. Например, при прививке от вируса папилломы человека и гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита – две дозы с интервалом от нескольких месяцев до нескольких недель.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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