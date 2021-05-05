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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Пародонтолог, охранник и менеджер вошли в топ вакансий по зарплате в Москве, следует из майского рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T06:23
2021-05-05T06:23
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пародонтолог, охранник и менеджер вошли в топ вакансий по зарплате в Москве, следует из майского рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, зарплату от 400 тысяч рублей предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании. Менеджеру по продажам строительных материалов готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Компания готова компенсировать сотруднику транспортные расходы, а также предоставляет возможности для корпоративного отдыха и спорта. Доход специалиста складывается из оклада и процента от продаж.В международную компанию требуется HR-директор, который может получать от 250 тысяч рублей ежемесячно. Среди требований работодателя: высшее образование и опыт работы на аналогичной должности. Также соискатель должен пройти испытательный срок в 1 месяц.В Подмосковье ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме. Работникам будут платить 250 тысяч рублей в месяц, а также предоставят проживание. Среди обязанностей - наведение порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой.До 200 тысяч рублей в проектно-конструкторском департаменте готовы платить Developer C/C++. Работодатель готов предоставить иностранным сотрудникам жилье, а также возможность прохождения курсов обучения и повышения квалификации за свой счет.В рейтинге также есть вакансия стоматолога-пародонтолога, который может зарабатывать до 200 тысяч рублей. Работодатель предоставляет систему скидок на услуги клиники для сотрудников и членов семьи.На зарплату от 180 тысяч рублей в месяц может рассчитывать охранник в загородном доме. Для успешного трудоустройства соискателю нужно иметь удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя. Сотрудника обеспечат бесплатным питанием, а также предоставляет форменную одежду по сезону.
https://ria.ru/20210503/vakansii-1730984471.html
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60
Новости
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москва, общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

06:23 05.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пародонтолог, охранник и менеджер вошли в топ вакансий по зарплате в Москве, следует из майского рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, зарплату от 400 тысяч рублей предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании. Менеджеру по продажам строительных материалов готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Компания готова компенсировать сотруднику транспортные расходы, а также предоставляет возможности для корпоративного отдыха и спорта. Доход специалиста складывается из оклада и процента от продаж.
В международную компанию требуется HR-директор, который может получать от 250 тысяч рублей ежемесячно. Среди требований работодателя: высшее образование и опыт работы на аналогичной должности. Также соискатель должен пройти испытательный срок в 1 месяц.
В Подмосковье ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме. Работникам будут платить 250 тысяч рублей в месяц, а также предоставят проживание. Среди обязанностей - наведение порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой.
Кошка на процедуре груминга в салоне по стрижке собак и кошек в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 12:30
Названы самые необычные вакансии с зарплатой от ста тысяч рублей
До 200 тысяч рублей в проектно-конструкторском департаменте готовы платить Developer C/C++. Работодатель готов предоставить иностранным сотрудникам жилье, а также возможность прохождения курсов обучения и повышения квалификации за свой счет.
В рейтинге также есть вакансия стоматолога-пародонтолога, который может зарабатывать до 200 тысяч рублей. Работодатель предоставляет систему скидок на услуги клиники для сотрудников и членов семьи.
На зарплату от 180 тысяч рублей в месяц может рассчитывать охранник в загородном доме. Для успешного трудоустройства соискателю нужно иметь удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя. Сотрудника обеспечат бесплатным питанием, а также предоставляет форменную одежду по сезону.
Ярмарка вакансий в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 11:29В России
Россиянам подсказали необычные высокооплачиваемые вакансии
 
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