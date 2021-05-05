https://ria.ru/20210505/usloviya-1731239296.html
Арестантам в СИЗО планируют облегчить условия заключения
Арестантам в СИЗО планируют облегчить условия заключения
Арестантам российских СИЗО планируют облегчить условия заключения и усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания, следует из новой Концепции развития... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T20:51
2021-05-05T20:51
2021-05-05T22:25
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арестантам российских СИЗО планируют облегчить условия заключения и усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания, следует из новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации."Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах <...> необходимо: расширение перечня дополнительных платных услуг; расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету", — говорится в концепции.Кроме того, хотят создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер. Также планируется расширить перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.Согласно концепции, в российских СИЗО должны появиться новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми, а также прогулочные дворы. Предусмотрена возможность ежедневного душа для беременных и женщин с маленькими детьми.Документ предусматривает повышение уровня открытости УИС. Основным направлением развития уголовно-исправительной системы должны стать, в частности, гуманизация ее политики, учет особенностей отдельных категорий заключенных, в том числе медицинское обеспечение, а также совершенствование социальной защищенности сотрудников УИС.С 2011 года арестанты при наличии соответствующих условий могут получать дополнительные платные услуги, в том числе медицинские, с разрешения администрации пенитенциарных учреждений.
https://ria.ru/20210505/zaklyuchennye-1731234375.html
https://ria.ru/20210505/sizo-1731234977.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Арестантам российских СИЗО планируют облегчить условия заключения и усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания, следует из новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы России
до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах <...> необходимо: расширение перечня дополнительных платных услуг; расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету", — говорится в концепции.
Кроме того, хотят создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер. Также планируется расширить перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
Согласно концепции, в российских СИЗО должны появиться новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми, а также прогулочные дворы. Предусмотрена возможность ежедневного душа для беременных и женщин с маленькими детьми.
Документ предусматривает повышение уровня открытости УИС. Основным направлением развития уголовно-исправительной системы должны стать, в частности, гуманизация ее политики, учет особенностей отдельных категорий заключенных, в том числе медицинское обеспечение, а также совершенствование социальной защищенности сотрудников УИС.
С 2011 года арестанты при наличии соответствующих условий могут получать дополнительные платные услуги, в том числе медицинские, с разрешения администрации пенитенциарных учреждений.