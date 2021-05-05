https://ria.ru/20210505/usloviya-1731239296.html

Арестантам в СИЗО планируют облегчить условия заключения

Арестантам в СИЗО планируют облегчить условия заключения

Арестантам российских СИЗО планируют облегчить условия заключения и усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания, следует из новой Концепции развития... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:51

2021-05-05T20:51

2021-05-05T22:25

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арестантам российских СИЗО планируют облегчить условия заключения и усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания, следует из новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации."Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах <...> необходимо: расширение перечня дополнительных платных услуг; расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету", — говорится в концепции.Кроме того, хотят создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер. Также планируется расширить перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.Согласно концепции, в российских СИЗО должны появиться новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми, а также прогулочные дворы. Предусмотрена возможность ежедневного душа для беременных и женщин с маленькими детьми.Документ предусматривает повышение уровня открытости УИС. Основным направлением развития уголовно-исправительной системы должны стать, в частности, гуманизация ее политики, учет особенностей отдельных категорий заключенных, в том числе медицинское обеспечение, а также совершенствование социальной защищенности сотрудников УИС.С 2011 года арестанты при наличии соответствующих условий могут получать дополнительные платные услуги, в том числе медицинские, с разрешения администрации пенитенциарных учреждений.

https://ria.ru/20210505/zaklyuchennye-1731234375.html

https://ria.ru/20210505/sizo-1731234977.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество