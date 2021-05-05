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https://ria.ru/20210505/ukraina-1731248184.html
США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов
США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов
США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, говорится в справке госдепартамента США, опубликованной в... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T23:55
2021-05-05T23:55
россия
энтони блинкен
москва
сша
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, говорится в справке госдепартамента США, опубликованной в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев."С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности и не связанную с ней", - сообщает госдеп.Отмечается, что США выделили Украине более 49 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с COVID-19.Кроме того, госдеп подчеркнул, что США предоставили гуманитарным агентствам более 306 миллионов долларов для оказания помощи "лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму". Москва подобные обвинения отрицает.
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россия, энтони блинкен, москва, сша, в мире

США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов

23:55 05.05.2021
 
© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, говорится в справке госдепартамента США, опубликованной в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
"С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности и не связанную с ней", - сообщает госдеп.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
16:35В мире
МИД Украины увидел "сигнал" в визите госсекретаря США в Киев
Отмечается, что США выделили Украине более 49 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с COVID-19.
Кроме того, госдеп подчеркнул, что США предоставили гуманитарным агентствам более 306 миллионов долларов для оказания помощи "лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму". Москва подобные обвинения отрицает.
 
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