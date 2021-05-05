https://ria.ru/20210505/ukraina-1731248184.html

США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов

США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов

США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, говорится в справке госдепартамента США, опубликованной в... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T23:55

2021-05-05T23:55

2021-05-05T23:55

россия

энтони блинкен

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602544787_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b74f32f32ebbf6b6abe970ac0a571f40.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, говорится в справке госдепартамента США, опубликованной в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев."С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности и не связанную с ней", - сообщает госдеп.Отмечается, что США выделили Украине более 49 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с COVID-19.Кроме того, госдеп подчеркнул, что США предоставили гуманитарным агентствам более 306 миллионов долларов для оказания помощи "лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму". Москва подобные обвинения отрицает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/ukraina-1731214964.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, москва, сша, в мире