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На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России"
На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России"
Украина расценивает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как сигнал поддержки в противодействии "агрессии со стороны РФ", рассчитывает на усиление... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:05
2021-05-05T16:05
россия
евгений енин
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КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Украина расценивает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как сигнал поддержки в противодействии "агрессии со стороны РФ", рассчитывает на усиление помощи в оборонной сфере, заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин.Блинкен посетит Киев 5-6 мая, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой."Мы рассматриваем этот визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны США в противодействии российской гибридной агрессии. Хочу напомнить, что этот визит госсекретаря США на Украину является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина24" в среду.По его словам, по итогам такого визита Киев рассчитывает на усиление политической поддержки, а также помощи в оборонной сфере. Он также сказал, что Киев ожидает от США дальнейшей поддержки реформ и "модернизации всех сфер жизнедеятельности, в первую очередь тех, которые связаны с национальной безопасностью и обороной".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/blinken-1731162261.html
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россия, евгений енин, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире

На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России"

16:05 05.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Украина расценивает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как сигнал поддержки в противодействии "агрессии со стороны РФ", рассчитывает на усиление помощи в оборонной сфере, заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин.
Блинкен посетит Киев 5-6 мая, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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"Мы рассматриваем этот визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны США в противодействии российской гибридной агрессии. Хочу напомнить, что этот визит госсекретаря США на Украину является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина24" в среду.
По его словам, по итогам такого визита Киев рассчитывает на усиление политической поддержки, а также помощи в оборонной сфере. Он также сказал, что Киев ожидает от США дальнейшей поддержки реформ и "модернизации всех сфер жизнедеятельности, в первую очередь тех, которые связаны с национальной безопасностью и обороной".
"Будем говорить об активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день настолько нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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