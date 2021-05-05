https://ria.ru/20210505/ukraina-1731210263.html

На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России"

На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России"

Украина расценивает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как сигнал поддержки в противодействии "агрессии со стороны РФ", рассчитывает на усиление... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:05

2021-05-05T16:05

2021-05-05T16:05

россия

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Украина расценивает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как сигнал поддержки в противодействии "агрессии со стороны РФ", рассчитывает на усиление помощи в оборонной сфере, заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин.Блинкен посетит Киев 5-6 мая, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой."Мы рассматриваем этот визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны США в противодействии российской гибридной агрессии. Хочу напомнить, что этот визит госсекретаря США на Украину является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина24" в среду.По его словам, по итогам такого визита Киев рассчитывает на усиление политической поддержки, а также помощи в оборонной сфере. Он также сказал, что Киев ожидает от США дальнейшей поддержки реформ и "модернизации всех сфер жизнедеятельности, в первую очередь тех, которые связаны с национальной безопасностью и обороной".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/blinken-1731162261.html

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сша

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россия, евгений енин, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире