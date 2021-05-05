https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html

"Рабский труд за гроши": украинцы рассказали о заработках в Польше

"Рабский труд за гроши": украинцы рассказали о заработках в Польше

В Польше ожидают наплыва работников с Украины в преддверии сезона сбора урожая. При этом для въезда необходимы лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:49

2021-05-05T15:49

2021-05-05T15:52

польша

германия

украина

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Польше ожидают наплыва работников с Украины в преддверии сезона сбора урожая. При этом для въезда необходимы лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную работу, пишет "Страна.ua".Как рассказал глава польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольд Богута, украинцы составляют основу рабочей силы на фермах, поскольку местные жители уезжают работать в Германию. Украинцам обещают комфортные условия, в том числе бесплатное проживание по два-четыре человека в комнате, а на деле там оказываются по 10-20 соседей.Сами "гастарбайтеры" называют сбор урожая в Польше "рабским трудом за гроши": условия оставляют желать лучшего, а все заработанные деньги нередко уходят на восстановление здоровья."За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков", — рассказала одна из бывших работниц."Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов", — посетовала еще одна уроженка Украины."Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться", — отметила еще одна женщина.Ранее исследование, проведенное агентством по трудоустройству EWL S.A, выявило проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, уезжающие на заработки в Польшу. Так, 31,9% респондентов заявили, что пережили "недружественное отношение по поводу своей национальности", 54,9% — что в Польше их "задирали" на национальной почве, 30,1% — что получали "сниженное вознаграждение" за работу. Еще 7,1% опрошенных из-за национальности имели трудности с поиском жилья. По разным оценкам, в Польше проживают порядка двух миллионов украинцев.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210409/krizis-1727621269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/ukraina-1601859916.html

https://ria.ru/20210430/otstavanie-1730638963.html

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польша, германия, украина