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"Рабский труд за гроши": украинцы рассказали о заработках в Польше
"Рабский труд за гроши": украинцы рассказали о заработках в Польше
В Польше ожидают наплыва работников с Украины в преддверии сезона сбора урожая. При этом для въезда необходимы лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:49
2021-05-05T15:52
польша
германия
украина
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Польше ожидают наплыва работников с Украины в преддверии сезона сбора урожая. При этом для въезда необходимы лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную работу, пишет "Страна.ua".Как рассказал глава польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольд Богута, украинцы составляют основу рабочей силы на фермах, поскольку местные жители уезжают работать в Германию. Украинцам обещают комфортные условия, в том числе бесплатное проживание по два-четыре человека в комнате, а на деле там оказываются по 10-20 соседей.Сами "гастарбайтеры" называют сбор урожая в Польше "рабским трудом за гроши": условия оставляют желать лучшего, а все заработанные деньги нередко уходят на восстановление здоровья."За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков", — рассказала одна из бывших работниц."Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов", — посетовала еще одна уроженка Украины."Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться", — отметила еще одна женщина.Ранее исследование, проведенное агентством по трудоустройству EWL S.A, выявило проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, уезжающие на заработки в Польшу. Так, 31,9% респондентов заявили, что пережили "недружественное отношение по поводу своей национальности", 54,9% — что в Польше их "задирали" на национальной почве, 30,1% — что получали "сниженное вознаграждение" за работу. Еще 7,1% опрошенных из-за национальности имели трудности с поиском жилья. По разным оценкам, в Польше проживают порядка двух миллионов украинцев.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210409/krizis-1727621269.html
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польша, германия, украина

"Рабский труд за гроши": украинцы рассказали о заработках в Польше

15:49 05.05.2021 (обновлено: 15:52 05.05.2021)
 
© Depositphotos / yeti88Ферма в Польше
Ферма в Польше - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Depositphotos / yeti88
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Польше ожидают наплыва работников с Украины в преддверии сезона сбора урожая. При этом для въезда необходимы лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную работу, пишет "Страна.ua".
Как рассказал глава польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольд Богута, украинцы составляют основу рабочей силы на фермах, поскольку местные жители уезжают работать в Германию. Украинцам обещают комфортные условия, в том числе бесплатное проживание по два-четыре человека в комнате, а на деле там оказываются по 10-20 соседей.
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Сами "гастарбайтеры" называют сбор урожая в Польше "рабским трудом за гроши": условия оставляют желать лучшего, а все заработанные деньги нередко уходят на восстановление здоровья.
"За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков", — рассказала одна из бывших работниц.
"Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов", — посетовала еще одна уроженка Украины.
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Ранее исследование, проведенное агентством по трудоустройству EWL S.A, выявило проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, уезжающие на заработки в Польшу. Так, 31,9% респондентов заявили, что пережили "недружественное отношение по поводу своей национальности", 54,9% — что в Польше их "задирали" на национальной почве, 30,1% — что получали "сниженное вознаграждение" за работу. Еще 7,1% опрошенных из-за национальности имели трудности с поиском жилья. По разным оценкам, в Польше проживают порядка двух миллионов украинцев.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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