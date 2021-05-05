https://ria.ru/20210505/ukraina-1731195484.html

Украина вместо стены обустроила 400 километров рвов на границе с Россией

Украина вместо стены обустроила 400 километров рвов на границе с Россией

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:24

2021-05-05T14:24

2021-05-05T15:03

сергей дейнеко

россия

арсений яценюк

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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов).По словам чиновника, сейчас завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области. За все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Дейнеко уточнил, что стоимость работ в процессе снизилась с четырех до 2,5 миллиарда гривен. Большую часть бюджета уже потратили."На этот год запланированы расходы 338 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов). Мы решили несколько изменить формат, потому что мы стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим уже сами", — добавил руководитель службы.В мае 2015 года Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера, объявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/stena-1589363918.html

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сергей дейнеко, россия, арсений яценюк, харьковская область, луганская область, украина, в мире