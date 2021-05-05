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Украина вместо стены обустроила 400 километров рвов на границе с Россией
Украина вместо стены обустроила 400 километров рвов на границе с Россией
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:24
2021-05-05T15:03
сергей дейнеко
россия
арсений яценюк
харьковская область
луганская область
украина
в мире
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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов).По словам чиновника, сейчас завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области. За все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Дейнеко уточнил, что стоимость работ в процессе снизилась с четырех до 2,5 миллиарда гривен. Большую часть бюджета уже потратили."На этот год запланированы расходы 338 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов). Мы решили несколько изменить формат, потому что мы стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим уже сами", — добавил руководитель службы.В мае 2015 года Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера, объявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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сергей дейнеко, россия, арсений яценюк, харьковская область, луганская область, украина, в мире

Украина вместо стены обустроила 400 километров рвов на границе с Россией

14:24 05.05.2021 (обновлено: 15:03 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПограничный контроль на пункте пропуска "Армянск" российско-украинской границы
Пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов).

"Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры", — сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".

По словам чиновника, сейчас завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области. За все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.
Дейнеко уточнил, что стоимость работ в процессе снизилась с четырех до 2,5 миллиарда гривен. Большую часть бюджета уже потратили.
"На этот год запланированы расходы 338 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов). Мы решили несколько изменить формат, потому что мы стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим уже сами", — добавил руководитель службы.
В мае 2015 года Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера, объявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.
В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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