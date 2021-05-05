https://ria.ru/20210505/tserkov-1731185578.html

В РПЦ высказались против перехода всей армии на контрактную основу

В РПЦ высказались против перехода всей армии на контрактную основу

Обязательная воинская повинность положительно влияет на формирование характера призывников, и в её отмене никакой целесообразности нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:55

2021-05-05T12:55

2021-05-05T12:55

религия и мировоззрение

религия

россия

московский патриархат

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149119/02/1491190290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14df89459e1cb19a6e9c1805b538a642.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Обязательная воинская повинность положительно влияет на формирование характера призывников, и в её отмене никакой целесообразности нет, заявил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по взаимодействию Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Савватий (Загребельный).Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался за полный переход российской армии на контрактную основу. По его мнению, обязательная воинская повинность должна уйти в прошлое, и перевод Вооруженных сил РФ с призывной основы на контрактный принцип "будет лучше для боеспособности армии"."Это частное мнение, и оно должно быть в свободном обществе, в том числе и в церковной среде. Но скажу: да, армия-то вполне обойдется без призывников, но выживет ли общество - если не будет возможности всем здоровым юношам пройти армейскую школу - большой вопрос... Будет еще сложнее бороться в эпоху потребления с эгоизмом молодых людей", - сказал епископ Савватий.По его мнению, армия "врачует вполне искусно и эффективно" подобные проявления, и не случайно она "всегда была школой жизни для юношей и граждан России".

https://ria.ru/20180411/1518358568.html

https://ria.ru/20210226/reyting-1599087391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, московский патриархат, безопасность