https://ria.ru/20210505/tramp-1731211286.html

Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа

Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа

Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook в среду принял решение сохранить ранее принятые ограничения в отношении аккаунта бывшего президента РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:11

2021-05-05T16:11

2021-05-05T17:07

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook в среду принял решение сохранить ранее принятые ограничения в отношении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа."Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - сказано в решении, обнародованном на сайте совета.Вместе с тем, совет настаивает, чтобы компания в течение шести месяцев приняла решение, заблокировать ли аккаунт Трампа навсегда или приостановить его действие на определенное время."Со стороны Facebook было неприемлемо накладывать неопределенное наказание в виде бессрочной блокировки. Санкции Facebook, как правило, включают удаление нарушающего правила контента, установление ограниченной по времени блокировки, а также перманентное отключение страницы и аккаунта", - указали в совете.В этой связи, в его решении предлагается Facebook "определить и обосновать пропорциональный ответ", который соответствовал бы правилам, применяемым к другим пользователям платформы.Бывшего президента США ранее также "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.

https://ria.ru/20210504/sayt-1731149253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/ssha-1730889739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, дональд трамп, сша, технологии, в мире