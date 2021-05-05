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Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа
Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа
Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook в среду принял решение сохранить ранее принятые ограничения в отношении аккаунта бывшего президента РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:11
2021-05-05T17:07
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook в среду принял решение сохранить ранее принятые ограничения в отношении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа."Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - сказано в решении, обнародованном на сайте совета.Вместе с тем, совет настаивает, чтобы компания в течение шести месяцев приняла решение, заблокировать ли аккаунт Трампа навсегда или приостановить его действие на определенное время."Со стороны Facebook было неприемлемо накладывать неопределенное наказание в виде бессрочной блокировки. Санкции Facebook, как правило, включают удаление нарушающего правила контента, установление ограниченной по времени блокировки, а также перманентное отключение страницы и аккаунта", - указали в совете.В этой связи, в его решении предлагается Facebook "определить и обосновать пропорциональный ответ", который соответствовал бы правилам, применяемым к другим пользователям платформы.Бывшего президента США ранее также "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.
https://ria.ru/20210504/sayt-1731149253.html
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facebook, дональд трамп, сша, технологии, в мире

Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа

16:11 05.05.2021 (обновлено: 17:07 05.05.2021)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook в среду принял решение сохранить ранее принятые ограничения в отношении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.
"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - сказано в решении, обнародованном на сайте совета.
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Вместе с тем, совет настаивает, чтобы компания в течение шести месяцев приняла решение, заблокировать ли аккаунт Трампа навсегда или приостановить его действие на определенное время.
"Со стороны Facebook было неприемлемо накладывать неопределенное наказание в виде бессрочной блокировки. Санкции Facebook, как правило, включают удаление нарушающего правила контента, установление ограниченной по времени блокировки, а также перманентное отключение страницы и аккаунта", - указали в совете.
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В этой связи, в его решении предлагается Facebook "определить и обосновать пропорциональный ответ", который соответствовал бы правилам, применяемым к другим пользователям платформы.
Бывшего президента США ранее также "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.
 
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