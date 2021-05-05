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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210505/todorenko-1731200792.html
Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации
Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации
Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:01
2021-05-05T15:39
шоубиз
регина тодоренко
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу."С Региной все в порядке", — заявила РБК представительница Тодоренко. Других подробностей собеседница не раскрыла. Ранее телеведущая сообщила в инстаграме, что попала в больницу. Позднее она выложила фото из палаты, подписав его фразой: "Все будет хорошо". В марте Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания — витилиго. По ее словам, врачи помогут устранить последствия болезни.
https://ria.ru/20210417/todorenko-1728589001.html
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регина тодоренко

Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации

15:01 05.05.2021 (обновлено: 15:39 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019"
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу.
"С Региной все в порядке", — заявила РБК представительница Тодоренко.
Других подробностей собеседница не раскрыла.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 00:30Шоубиз
Регина Тодоренко объяснила, зачем прошла ДНК-тест
Ранее телеведущая сообщила в инстаграме, что попала в больницу. Позднее она выложила фото из палаты, подписав его фразой: "Все будет хорошо".
В марте Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания — витилиго. По ее словам, врачи помогут устранить последствия болезни.
 
ШоубизРегина Тодоренко
 
 
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