https://ria.ru/20210505/todorenko-1731200792.html

Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации

Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации

Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:01

2021-05-05T15:01

2021-05-05T15:39

шоубиз

регина тодоренко

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу."С Региной все в порядке", — заявила РБК представительница Тодоренко. Других подробностей собеседница не раскрыла. Ранее телеведущая сообщила в инстаграме, что попала в больницу. Позднее она выложила фото из палаты, подписав его фразой: "Все будет хорошо". В марте Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания — витилиго. По ее словам, врачи помогут устранить последствия болезни.

https://ria.ru/20210417/todorenko-1728589001.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

регина тодоренко