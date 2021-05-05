https://ria.ru/20210505/todorenko-1731200792.html
Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации
Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации
Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:01
2021-05-05T15:01
2021-05-05T15:39
шоубиз
регина тодоренко
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представитель телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала сообщения о том, что та попала в больницу."С Региной все в порядке", — заявила РБК представительница Тодоренко. Других подробностей собеседница не раскрыла. Ранее телеведущая сообщила в инстаграме, что попала в больницу. Позднее она выложила фото из палаты, подписав его фразой: "Все будет хорошо". В марте Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания — витилиго. По ее словам, врачи помогут устранить последствия болезни.
https://ria.ru/20210417/todorenko-1728589001.html
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регина тодоренко