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Суд в Москве рассмотрит еще один протокол о штрафе в отношении TikTok
Суд в Москве рассмотрит еще один протокол о штрафе в отношении TikTok
Судебный участок района Таганский в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении TikTok за систематическое неудаление противоправной информации, РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T20:42
2021-05-05T20:42
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Судебный участок района Таганский в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении TikTok за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в суде."Административный протокол в отношении TikTok Pte.Ltd зарегистрирован 5 мая, дата его рассмотрения к настоящему моменту не назначена", - рассказал собеседник агентства.Месяц назад этот же суд по аналогичным основаниям оштрафовал компанию на 2,6 миллиона рублей. Уже неоднократно инстанция штрафовала Twitter и Facebook, более 20 протоколов в отношении этих фирм и Google суд рассмотрит в конце мая и начале июня.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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tiktok, google, москва, twitter, технологии

Суд в Москве рассмотрит еще один протокол о штрафе в отношении TikTok

20:42 05.05.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Судебный участок района Таганский в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении TikTok за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный протокол в отношении TikTok Pte.Ltd зарегистрирован 5 мая, дата его рассмотрения к настоящему моменту не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Месяц назад этот же суд по аналогичным основаниям оштрафовал компанию на 2,6 миллиона рублей. Уже неоднократно инстанция штрафовала Twitter и Facebook, более 20 протоколов в отношении этих фирм и Google суд рассмотрит в конце мая и начале июня.
Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
 
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