https://ria.ru/20210505/tiktok-1731238638.html

Суд в Москве рассмотрит еще один протокол о штрафе в отношении TikTok

Суд в Москве рассмотрит еще один протокол о штрафе в отношении TikTok

Судебный участок района Таганский в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении TikTok за систематическое неудаление противоправной информации, РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:42

2021-05-05T20:42

2021-05-05T20:42

tiktok

google

москва

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Судебный участок района Таганский в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении TikTok за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в суде."Административный протокол в отношении TikTok Pte.Ltd зарегистрирован 5 мая, дата его рассмотрения к настоящему моменту не назначена", - рассказал собеседник агентства.Месяц назад этот же суд по аналогичным основаниям оштрафовал компанию на 2,6 миллиона рублей. Уже неоднократно инстанция штрафовала Twitter и Facebook, более 20 протоколов в отношении этих фирм и Google суд рассмотрит в конце мая и начале июня.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/tiktok-1727547757.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, google, москва, twitter, технологии