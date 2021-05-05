https://ria.ru/20210505/tadzhikistan-1731167405.html

Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили

Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили

Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской государственной пограничной службы. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:57

2021-05-05T09:57

2021-05-05T09:57

ситуация на границе киргизии и таджикистана

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской государственной пограничной службы."Через КПП "Кулунду-автодорожный" таджикская сторона передала две автомашины марки Hyundai и "Жигули", которые были угнаны гражданами Таджикистана из Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, по состоянию на 8.30 мск обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная."Пограничные наряды ПС ГКНБ (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности, - ред) КР осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.Как сообщается, руководство спецслужбы и погранведомства в данный момент совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/delo-1730983753.html

https://ria.ru/20210503/granitsa-1730961211.html

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киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире