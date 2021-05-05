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Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили
Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили
Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской государственной пограничной службы. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:57
2021-05-05T09:57
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской государственной пограничной службы."Через КПП "Кулунду-автодорожный" таджикская сторона передала две автомашины марки Hyundai и "Жигули", которые были угнаны гражданами Таджикистана из Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, по состоянию на 8.30 мск обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная."Пограничные наряды ПС ГКНБ (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности, - ред) КР осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.Как сообщается, руководство спецслужбы и погранведомства в данный момент совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/delo-1730983753.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили

09:57 05.05.2021
 
© Sputnik / Зульфия Тургунова / Перейти в фотобанкЖители на улице села Максат Лейлекского района Баткенской области, пострадавшего при конфликте на киргизо-таджикской границе
Жители на улице села Максат Лейлекского района Баткенской области, пострадавшего при конфликте на киргизо-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Sputnik / Зульфия Тургунова
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Таджикистан вернул Киргизии угнанные во время конфликта автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской государственной пограничной службы.
"Через КПП "Кулунду-автодорожный" таджикская сторона передала две автомашины марки Hyundai и "Жигули", которые были угнаны гражданами Таджикистана из Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.
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По его словам, по состоянию на 8.30 мск обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.
"Пограничные наряды ПС ГКНБ (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности, - ред) КР осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщается, руководство спецслужбы и погранведомства в данный момент совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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