https://ria.ru/20210505/tadzhikistan-1731166175.html

Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии

Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии

Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече 8 мая в Москве обсудят конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:33

2021-05-05T09:33

2021-05-05T10:20

ситуация на границе киргизии и таджикистана

дмитрий песков

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эмомали рахмон

владимир путин

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киргизия

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече 8 мая в Москве обсудят конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент Таджикистана также посетит парад Победы на Красной площади, а потом уедет в Душанбе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/kazakhstan-1731080630.html

россия

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, дмитрий песков, россия, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, киргизия, в мире