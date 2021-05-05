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Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии
Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии
Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече 8 мая в Москве обсудят конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:33
2021-05-05T09:33
2021-05-05T10:20
ситуация на границе киргизии и таджикистана
дмитрий песков
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эмомали рахмон
владимир путин
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киргизия
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече 8 мая в Москве обсудят конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент Таджикистана также посетит парад Победы на Красной площади, а потом уедет в Душанбе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/kazakhstan-1731080630.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, дмитрий песков, россия, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, киргизия, в мире