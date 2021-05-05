https://ria.ru/20210505/strakh-1731156466.html

Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится "улицы" и больше прислушивается к мнению радикалов, чем обычных украинцев, такое мнение в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T03:43

2021-05-05T03:43

2021-05-05T04:02

валентин землянский

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится "улицы" и больше прислушивается к мнению радикалов, чем обычных украинцев, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал украинский эксперт Валентин Землянский."Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит "стерненок" (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко. – прим. ред.) и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента", - заявил Землянский.По его словам, с такими подходами, реагируя на "окрики улицы", процветающее государство вряд ли получится построить.Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Зеленским за "разгул нацизма" в стране.В марте во время проходившей у офиса президента Украины акции в поддержку Стерненко, приговоренного к семи годам за похищение человека, протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство. Ущерб, нанесенный зданию, предварительно оценили в 72 тысячи долларов. В офисе Зеленского в организации акции с беспорядками обвинили экс-президента Петра Порошенко.

https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html

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валентин землянский, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире