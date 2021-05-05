https://ria.ru/20210505/stavki-1731163130.html

Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:00

2021-05-05T09:00

2021-05-05T09:00

россия

почта банк

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости.Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%."Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года – на 0,35 п.п., указывается в сообщении кредитной организации.Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5 п.п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку - сразу на 6,5 процентного пункта.После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал ранее опрос РИА Новости среди банков.

https://ria.ru/20210505/avtomobil-1731159562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, почта банк, центральный банк рф (цб рф), экономика