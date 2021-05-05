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Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:00
2021-05-05T09:00
2021-05-05T09:00
россия
почта банк
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости.Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%."Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года – на 0,35 п.п., указывается в сообщении кредитной организации.Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5 п.п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку - сразу на 6,5 процентного пункта.После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал ранее опрос РИА Новости среди банков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, почта банк, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости.
Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%.
"Почта банк
" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года – на 0,35 п.п., указывается в сообщении кредитной организации.
Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5 п.п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.
ЦБ
23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку - сразу на 6,5 процентного пункта.
После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал ранее опрос РИА Новости среди банков.