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Харьковчанин требует через суд дать право прививаться "Спутником V"
Харьковчанин требует через суд дать право прививаться "Спутником V"
Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:29
2021-05-05T17:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
максим степанов
здоровье - общество
верховная рада украины
москва
харьков
в мире
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КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны возможность привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила в среду пресс-служба ОАСК.Во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в стране не будет, и призвал соблюдать "информационную гигиену" и не "подыгрывать России"."Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск от жителя Харькова к министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", - говорится в сообщении на сайте суда.Еще одним из требований истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения Украины.Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает применение в стране вакцин, разработанных "в государстве-агрессоре".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sputnik-1731121918.html
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коронавирус covid-19, россия, максим степанов, здоровье - общество, верховная рада украины, москва, харьков, в мире

Харьковчанин требует через суд дать право прививаться "Спутником V"

17:29 05.05.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны возможность привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила в среду пресс-служба ОАСК.
Во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в стране не будет, и призвал соблюдать "информационную гигиену" и не "подыгрывать России".
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"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск от жителя Харькова к министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", - говорится в сообщении на сайте суда.
Еще одним из требований истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения Украины.
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Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает применение в стране вакцин, разработанных "в государстве-агрессоре".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМаксим СтепановЗдоровье - ОбществоВерховная Рада УкраиныМоскваХарьковВ мире
 
 
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