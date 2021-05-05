https://ria.ru/20210505/sputnik-1731220212.html

Харьковчанин требует через суд дать право прививаться "Спутником V"

Харьковчанин требует через суд дать право прививаться "Спутником V"

Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T17:29

2021-05-05T17:29

2021-05-05T17:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

максим степанов

здоровье - общество

верховная рада украины

москва

харьков

в мире

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КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны возможность привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила в среду пресс-служба ОАСК.Во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в стране не будет, и призвал соблюдать "информационную гигиену" и не "подыгрывать России"."Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск от жителя Харькова к министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", - говорится в сообщении на сайте суда.Еще одним из требований истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения Украины.Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает применение в стране вакцин, разработанных "в государстве-агрессоре".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sputnik-1731121918.html

https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731196059.html

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коронавирус covid-19, россия, максим степанов, здоровье - общество, верховная рада украины, москва, харьков, в мире