https://ria.ru/20210505/sol-1731203577.html

ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах

ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах

Большинство жителей Земли потребляют вдвое больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день, тем самым подвергая себя повышенному риску сердечно-сосудистых... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:22

2021-05-05T15:22

2021-05-05T15:22

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Большинство жителей Земли потребляют вдвое больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день, тем самым подвергая себя повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, сообщает в среду пресс-служба организации.По оценкам ВОЗ, большинство людей не знают, сколько натрия они потребляют и какие риски это несет. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, которые провоцирует повышенное потребление соли, ежегодно умирают около 3 миллионов человек."Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В этой связи ВОЗ опубликовала новые рекомендации глобальных контрольных показателей содержания натрия в более чем 60 категориях продуктов питания. Речь идет, в частности, о переработанном и упакованном хлебе, соленых закусках, мясных продуктах и сыре.В организации признают, что в разных странах аналогичные продукты питания часто содержат разное количество натрия. Согласованные глобальные контрольные показатели ВОЗ покажут странам, как они могут постепенно снижать содержание соли в продуктах, исходя из местных условий питания. Это позволит достигнуть целей ВОЗ по сокращению потребления соли в мире на 30% к 2025 году.

https://ria.ru/20210304/sol-1599850758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, в мире