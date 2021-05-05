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ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах
ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах
Большинство жителей Земли потребляют вдвое больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день, тем самым подвергая себя повышенному риску сердечно-сосудистых... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:22
2021-05-05T15:22
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Большинство жителей Земли потребляют вдвое больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день, тем самым подвергая себя повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, сообщает в среду пресс-служба организации.По оценкам ВОЗ, большинство людей не знают, сколько натрия они потребляют и какие риски это несет. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, которые провоцирует повышенное потребление соли, ежегодно умирают около 3 миллионов человек."Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В этой связи ВОЗ опубликовала новые рекомендации глобальных контрольных показателей содержания натрия в более чем 60 категориях продуктов питания. Речь идет, в частности, о переработанном и упакованном хлебе, соленых закусках, мясных продуктах и сыре.В организации признают, что в разных странах аналогичные продукты питания часто содержат разное количество натрия. Согласованные глобальные контрольные показатели ВОЗ покажут странам, как они могут постепенно снижать содержание соли в продуктах, исходя из местных условий питания. Это позволит достигнуть целей ВОЗ по сокращению потребления соли в мире на 30% к 2025 году.
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воз, в мире

ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах

15:22 05.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУпаковки с солью
Упаковки с солью - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Большинство жителей Земли потребляют вдвое больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день, тем самым подвергая себя повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, сообщает в среду пресс-служба организации.
По оценкам ВОЗ, большинство людей не знают, сколько натрия они потребляют и какие риски это несет. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, которые провоцирует повышенное потребление соли, ежегодно умирают около 3 миллионов человек.
"Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В этой связи ВОЗ опубликовала новые рекомендации глобальных контрольных показателей содержания натрия в более чем 60 категориях продуктов питания. Речь идет, в частности, о переработанном и упакованном хлебе, соленых закусках, мясных продуктах и сыре.
Соль - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 04:09
Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
В организации признают, что в разных странах аналогичные продукты питания часто содержат разное количество натрия. Согласованные глобальные контрольные показатели ВОЗ покажут странам, как они могут постепенно снижать содержание соли в продуктах, исходя из местных условий питания. Это позволит достигнуть целей ВОЗ по сокращению потребления соли в мире на 30% к 2025 году.
 
ВОЗВ мире
 
 
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