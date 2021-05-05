https://ria.ru/20210505/smolensk-1731191769.html

В Смоленске укрепят место обвала на крепостной стене

В Смоленске укрепят место обвала на крепостной стене

Укрепить место обвала стены крепости в Смоленске, а также восстановить рухнувшие строительные леса планируют к 8 мая, заявил первый замминистра культуры РФ... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:51

2021-05-05T13:51

2021-05-05T17:30

россия

сергей обрывалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

смоленск

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Укрепить место обвала стены крепости в Смоленске, а также восстановить рухнувшие строительные леса планируют к 8 мая, заявил первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, который проверил объект культурного наследия.Ранее на крепостной стене в районе Пятницкой башни обрушились строительные леса. Инцидент произошёл во вторник 4 мая из-за сильного порывистого ветра, часть строительных лесов упала на проезжающее мимо маршрутное такси, никто не пострадал."Сейчас мы оцениваем последствия и разрабатываем дорожную карту проведения ремонтных работ. В первую очередь необходимо восстановить ограждающие конструкции и укрепить место обвала, это мы планируем сделать до 8 мая. Также до конца августа мы разработаем проектно-сметную документацию на противоаварийные работы, которые завершатся уже в этом году", - сказал Обрывалин, которого процитировали в пресс-службе ведомства.Предусмотрена также разработка проектно-сметной документации на комплексную консервацию 21-го прясла Смоленской крепости и объектов, не вошедших в проект реконструкции.Обрывалин уточнил, что в момент обрушения на строительных лесах работников не было, так как было получено предупреждение МЧС об ухудшении погодных условий, все работы были приостановлены.В ночь с 30 апреля на 1 мая обрушилась часть Смоленской стены за сквером Памяти Героев. По словам руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Алексея Меньшова, на тот момент реставрационные работы ещё не начинались.

https://ria.ru/20210504/smolensk-1731094081.html

россия

смоленск

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россия, сергей обрывалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск