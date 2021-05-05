Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/smartfon-1731152357.html
Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T02:13
2021-05-05T02:13
сергей кузьменко
россия
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1920x0_80_0_0_fda44441d3d7d87f484e09a7cfa46703.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. "Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное - не включать телефон после совершённых действий", - считает эксперт. Далее следует максимально быстро обратиться в мастерскую, где специалист обработает смартфон в ультразвуковой ванне. Так можно убрать невидимую глазу воду – если она останется, коррозия быстро приведет к гибели аппарата. Не стоит доверять народным умельцам, предлагающим сушить телефон феном или держать его в рисе. И, конечно, важную информацию лучше хранить в облаке или заранее копировать, советует Кузьменко.
https://ria.ru/20210504/son-1731045191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1920x0_80_0_0_fcbf0d052b74a4d4873693b7ba882b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кузьменко, россия, роскачество, технологии, общество

Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон

02:13 05.05.2021
 
© Fotolia / ratmanerСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Fotolia / ratmaner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное - не включать телефон после совершённых действий", - считает эксперт.
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 01:16
Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
Далее следует максимально быстро обратиться в мастерскую, где специалист обработает смартфон в ультразвуковой ванне. Так можно убрать невидимую глазу воду – если она останется, коррозия быстро приведет к гибели аппарата.
Не стоит доверять народным умельцам, предлагающим сушить телефон феном или держать его в рисе. И, конечно, важную информацию лучше хранить в облаке или заранее копировать, советует Кузьменко.
 
Сергей КузьменкоРоссияРоскачествоТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35Нарышкин напомнил об освобождении Словакии от нацизма советскими войсками
11:31В Пакистане четыре пограничника погибли при атаке боевиков
11:31Над Москвой прошла авиационная тренировка парада
11:29Московский суд получил 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google
11:26Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе
11:26Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
11:25Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников
11:19Белорусская газета получила предупреждение за интервью с Тихановской
11:19В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"
11:12В Москве за сутки госпитализировали 1027 человек с коронавирусом
11:12Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации
11:11Мишустин поручил представить подходы к поддержке малообеспеченных семей
11:11Правительство ждет отчета по туристическому кешбэку
11:10Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют
11:08Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
11:07Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
11:07Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам
11:04В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19
11:03В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19
11:03В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния