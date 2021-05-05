https://ria.ru/20210505/smartfon-1731152357.html

Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон

Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон

При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T02:13

2021-05-05T02:13

2021-05-05T02:13

сергей кузьменко

россия

роскачество

технологии

общество

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. "Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное - не включать телефон после совершённых действий", - считает эксперт. Далее следует максимально быстро обратиться в мастерскую, где специалист обработает смартфон в ультразвуковой ванне. Так можно убрать невидимую глазу воду – если она останется, коррозия быстро приведет к гибели аппарата. Не стоит доверять народным умельцам, предлагающим сушить телефон феном или держать его в рисе. И, конечно, важную информацию лучше хранить в облаке или заранее копировать, советует Кузьменко.

https://ria.ru/20210504/son-1731045191.html

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2021

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сергей кузьменко, россия, роскачество, технологии, общество