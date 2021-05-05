https://ria.ru/20210505/smartfon-1731152357.html
Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T02:13
2021-05-05T02:13
2021-05-05T02:13
сергей кузьменко
россия
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1920x0_80_0_0_fda44441d3d7d87f484e09a7cfa46703.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. "Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное - не включать телефон после совершённых действий", - считает эксперт. Далее следует максимально быстро обратиться в мастерскую, где специалист обработает смартфон в ультразвуковой ванне. Так можно убрать невидимую глазу воду – если она останется, коррозия быстро приведет к гибели аппарата. Не стоит доверять народным умельцам, предлагающим сушить телефон феном или держать его в рисе. И, конечно, важную информацию лучше хранить в облаке или заранее копировать, советует Кузьменко.
https://ria.ru/20210504/son-1731045191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1920x0_80_0_0_fcbf0d052b74a4d4873693b7ba882b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кузьменко, россия, роскачество, технологии, общество
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости.
При попадании в устройство воды или другой жидкости важно максимально быстро действовать – от этого зависит дальнейшая судьба гаджета, рассказал агентству "Прайм"
старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко
.
"Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное - не включать телефон после совершённых действий", - считает эксперт.
Далее следует максимально быстро обратиться в мастерскую, где специалист обработает смартфон в ультразвуковой ванне. Так можно убрать невидимую глазу воду – если она останется, коррозия быстро приведет к гибели аппарата.
Не стоит доверять народным умельцам, предлагающим сушить телефон феном или держать его в рисе. И, конечно, важную информацию лучше хранить в облаке или заранее копировать, советует Кузьменко.