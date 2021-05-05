https://ria.ru/20210505/sizo-1731234977.html
Для женщин с детьми предложили улучшить условия содержания в СИЗО
Для женщин с детьми предложили улучшить условия содержания в СИЗО
Новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями должны появиться в российских СИЗО, следует из Концепции развития уголовно-исправительной системы до... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T19:45
2021-05-05T19:45
2021-05-05T19:46
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями должны появиться в российских СИЗО, следует из Концепции развития уголовно-исправительной системы до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации."Совершенствование законодательства РФ, направленного на обеспечение условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, предусматривает: разработку типовой модели камер с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми и прогулочных дворов в следственных изоляторах", - говорится в сообщении.Концепция предусматривает обеспечение возможности ежедневного принятия душа для беременных женщин, а также имеющих при себе меленьких детей.
https://ria.ru/20210505/zaklyuchennye-1731234375.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество