https://ria.ru/20210505/sizo-1731234977.html

Для женщин с детьми предложили улучшить условия содержания в СИЗО

Для женщин с детьми предложили улучшить условия содержания в СИЗО

Новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями должны появиться в российских СИЗО, следует из Концепции развития уголовно-исправительной системы до... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T19:45

2021-05-05T19:45

2021-05-05T19:46

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями должны появиться в российских СИЗО, следует из Концепции развития уголовно-исправительной системы до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации."Совершенствование законодательства РФ, направленного на обеспечение условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, предусматривает: разработку типовой модели камер с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми и прогулочных дворов в следственных изоляторах", - говорится в сообщении.Концепция предусматривает обеспечение возможности ежедневного принятия душа для беременных женщин, а также имеющих при себе меленьких детей.

https://ria.ru/20210505/zaklyuchennye-1731234375.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество