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Война в Сирии
https://ria.ru/20210505/siriya-1731152714.html
Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T01:03
2021-05-05T09:10
война в сирии
россия
министерство обороны сша
сирия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции "Непоколебимая решимость"."Сирийский режим, российские силы, поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы осуществляли на протяжении квартала операции против ИГ*, но также мешали коалиции и "Сирийским демократическим силам", - говорится в докладе за январь-март текущего года."Силы режима и их союзники, связанные с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции, а действия связанных с Турцией сирийских боевиков продолжали отвлекать "Сирийские демократические силы" от борьбы с ИГ*", - говорится в докладе.В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона утверждается, что войска РФ и Сирии подвергаются "почти ежедневным" нападениям ИГ*. "Российские и сирийские силы, связанные с режимом, с трудом уничтожают ячейки ИГ* в Сирийской пустыне. Разведывательное управление (минобороны США) сообщило, что ИГ* осуществляло почти ежедневные атаки на силы сирийского режима и поддерживающие их силы, включая военные силы России, в ответ на рост операций против ИГ* в Сирийской пустыне и в среднем течении Евфрата", - говорится в докладе, который охватывает январь-март 2021 года.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210429/terroristy-1730412293.html
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россия, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире

Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии

01:03 05.05.2021 (обновлено: 09:10 05.05.2021)
 
© Фото : SANAСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : SANA
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции "Непоколебимая решимость".
"Коалиция сообщила, что российские силы хотя и соблюдают в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности", - говорится в докладе.
"Сирийский режим, российские силы, поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы осуществляли на протяжении квартала операции против ИГ*, но также мешали коалиции и "Сирийским демократическим силам", - говорится в докладе за январь-март текущего года.
"Силы режима и их союзники, связанные с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции, а действия связанных с Турцией сирийских боевиков продолжали отвлекать "Сирийские демократические силы" от борьбы с ИГ*", - говорится в докладе.
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В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона утверждается, что войска РФ и Сирии подвергаются "почти ежедневным" нападениям ИГ*. "Российские и сирийские силы, связанные с режимом, с трудом уничтожают ячейки ИГ* в Сирийской пустыне. Разведывательное управление (минобороны США) сообщило, что ИГ* осуществляло почти ежедневные атаки на силы сирийского режима и поддерживающие их силы, включая военные силы России, в ответ на рост операций против ИГ* в Сирийской пустыне и в среднем течении Евфрата", - говорится в докладе, который охватывает январь-март 2021 года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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