https://ria.ru/20210505/siriya-1731152714.html

Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии

Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии

Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T01:03

2021-05-05T01:03

2021-05-05T09:10

война в сирии

россия

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции "Непоколебимая решимость"."Сирийский режим, российские силы, поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы осуществляли на протяжении квартала операции против ИГ*, но также мешали коалиции и "Сирийским демократическим силам", - говорится в докладе за январь-март текущего года."Силы режима и их союзники, связанные с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции, а действия связанных с Турцией сирийских боевиков продолжали отвлекать "Сирийские демократические силы" от борьбы с ИГ*", - говорится в докладе.В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона утверждается, что войска РФ и Сирии подвергаются "почти ежедневным" нападениям ИГ*. "Российские и сирийские силы, связанные с режимом, с трудом уничтожают ячейки ИГ* в Сирийской пустыне. Разведывательное управление (минобороны США) сообщило, что ИГ* осуществляло почти ежедневные атаки на силы сирийского режима и поддерживающие их силы, включая военные силы России, в ответ на рост операций против ИГ* в Сирийской пустыне и в среднем течении Евфрата", - говорится в докладе, который охватывает январь-март 2021 года.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210429/terroristy-1730412293.html

https://ria.ru/20210424/boeviki-1729803549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире