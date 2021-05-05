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ЕР выступила против штрафов за превышение скорости на десять километров
ЕР выступила против штрафов за превышение скорости на десять километров
Партия "Единая Россия" не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на десять километров в час, такие решения, влияющие на десятки... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:31
2021-05-05T22:16
россия
авто
марат хуснуллин
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на десять километров в час, такие решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без широких общественных и экспертных обсуждений, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа представить "согласованную позицию" по вопросу снижения в городах нештрафуемого порога скорости с 20 до десяти километров в час."Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности", — сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
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россия, авто, марат хуснуллин, единая россия, андрей турчак, общество

ЕР выступила против штрафов за превышение скорости на десять километров

15:31 05.05.2021 (обновлено: 22:16 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОграничение скорости
Ограничение скорости - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на десять километров в час, такие решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без широких общественных и экспертных обсуждений, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа представить "согласованную позицию" по вопросу снижения в городах нештрафуемого порога скорости с 20 до десяти километров в час.
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"Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности", — сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
 
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