Издателя белорусской газеты оштрафовали за интервью с Тихановской
20:11 05.05.2021 (обновлено: 20:39 05.05.2021)
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 5 мая – РИА новости. Суд в Белоруссии оштрафовал издателя газеты Intex-press (Барановичи, Брестская область) на 1,7 тысячи долларов за публикацию интервью с лидером оппозиции, экс-кандидатом на пост президента Светланой Тихановской, сообщает в среду "Брестская газета".
"Сегодня состоялся очередной суд в отношении директора ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" и главного редактора газеты Intex-press Владимира Янукевича за интервью со Светланой Тихановской. Брестский областной экономический суд оштрафовал его на 150 базовых величин (1694 доллара – ред.)", - говорится в сообщении издания в его telegram-канале. Там отмечается, что максимальное наказание, грозившее по административной статье, по которой было составлено дело, 200 базовых величин.
Ранее Янукевич был оштрафован на 20 базовых величин (226 долларов) как владелец сайта, на котором публикуются материалы газеты Intex-press и в том числе было размещено интервью с Тихановской.
До этого Янукевичу было вынесено прокурорское предупреждение за интервью с Тихановской, ведомство указало, что политик является обвиняемой по ряду уголовных дел и скрывается от следствия. На него было составлено два административных протокола за нарушение законодательства о СМИ и начата проверка о целесообразности возбуждения уголовного дела по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Прокуратура Брестской области республики сообщила, что текстовая версия интервью и его видеозапись были признаны экстремистскими материалами. По данным Белорусской ассоциации журналистов, 4 мая редакция Intex-press получила письменное предупреждение от министерства информации за публикацию интервью, а также сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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