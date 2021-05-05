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Савченко назвала фатальную ошибку Украины в Донбассе
Савченко назвала фатальную ошибку Украины в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала киевские власти за блокаду Донбасса. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T22:03
2021-05-05T22:05
надежда савченко
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
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в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала киевские власти за блокаду Донбасса. Бывший парламентарий обратила внимание на принятие российского гражданства жителями непризнанных ЛНР и ДНР. По ее словам, киевским властям следовало сохранять экономическую зону на юго-востоке страны под своим контролем. "Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашел рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику", — пояснила она. Экс-депутат призвала не относиться к российским паспортам у жителей Донбасса как к какой-то "красной книжечке". "Это не карта поляка, которая дает якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков. Нет, это действительно паспорт гражданина России", — подчеркнула она.Савченко отметила, что жители Донбасса, получившие российские паспорта, полностью интегрированы в гражданство. По ее мнению, это "очень большая проблема" для Киева. Экс-депутат пояснила, что если человек решил стать гражданином России, это значит, что он рассчитывает на защиту со стороны этого государства. Раньше у этих людей был украинский паспорт, но, как оказалось, рассчитывать на защиту Киева нельзя. "Это не государственный подход к вопросу абсолютно. Это пробел власти, что мы это допустили", — заключила Савченко.В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016-го Савченко помилована президентом России, после чего вернулась на родину. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. В апреле того же года Савченко освободили из-под стражи.
https://ria.ru/20210504/suverenitet-1731051724.html
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надежда савченко, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, украина, в мире

Савченко назвала фатальную ошибку Украины в Донбассе

22:03 05.05.2021 (обновлено: 22:05 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде
Надежда Савченко в Броварском районном суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала киевские власти за блокаду Донбасса.
Бывший парламентарий обратила внимание на принятие российского гражданства жителями непризнанных ЛНР и ДНР.

"Неправильно все пошло с самого начала, <…> и нужно понимать, что мы не так сделали в предыдущих созывах Верховной рады, в 2014, 2015, 2016 годах, что мы запустили такой процесс", — заявила Савченко в эфире "4 канала".

По ее словам, киевским властям следовало сохранять экономическую зону на юго-востоке страны под своим контролем.
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"Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашел рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику", — пояснила она.
Экс-депутат призвала не относиться к российским паспортам у жителей Донбасса как к какой-то "красной книжечке".
"Это не карта поляка, которая дает якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков. Нет, это действительно паспорт гражданина России", — подчеркнула она.
Савченко отметила, что жители Донбасса, получившие российские паспорта, полностью интегрированы в гражданство. По ее мнению, это "очень большая проблема" для Киева.
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Экс-депутат пояснила, что если человек решил стать гражданином России, это значит, что он рассчитывает на защиту со стороны этого государства. Раньше у этих людей был украинский паспорт, но, как оказалось, рассчитывать на защиту Киева нельзя.
"Это не государственный подход к вопросу абсолютно. Это пробел власти, что мы это допустили", — заключила Савченко.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016-го Савченко помилована президентом России, после чего вернулась на родину. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. В апреле того же года Савченко освободили из-под стражи.
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