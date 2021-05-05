https://ria.ru/20210505/sanktsii-1731235425.html

Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций

Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД, премьеру и спецслужбам довести до Европы "реальные факты и перспективы" в случае новых санкций против... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T19:57

2021-05-05T19:57

2021-05-05T22:34

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белоруссия

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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД, премьеру и спецслужбам довести до Европы "реальные факты и перспективы" в случае новых санкций против республики."Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство", — сказал Лукашенко во время неформальной встречи с председателем Партии социалистов Молдавии, экс-президентом страны Игорем Додоном. Отрывок встречи показал телеканал СТВ.Белоруссий президент подробно рассказал собеседнику о позиции Минска по поводу ограничений, которыми грозят западные страны."Мы не хотим никакой экономической войны. Они все, европейцы: санкции, санкции, мы введем санкции! Ну, мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда, на восток — в Россию, Китай — пусть возят", — заявил Лукашенко.Он особенно возмутился позицией европейских политиков. По его словам, они, в отличие от США, "реально видят, что происходит"."Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели "играть на этом фортепиано". Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе, — отметил он. — Но европейцам чего неймется?"По его словам, Минск не хочет "этой войнушки" с западными партнерами. Однако если против Белоруссии начинают вводить санкции, то Лукашенко "должен людей защитить"."На ровном месте нас начинают наклонять. <…> Я спрашиваю: за что? Какие претензии ко мне? Я президент, Конституцию вы нашу знаете, она такая же, как у многих, я защищаю свою страну. Это же моя работа, — считает он. — Мне люди за это, пусть небольшую, но зарплату платят".Накануне Лукашенко сообщил, что если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат. Он поручил премьер-министру Роману Головченко подготовить информацию о крупных проектах и предприятиях ЕС на территории республики, чтобы "посмотреть на их работу".В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.После президентских выборов отношения Минска с западными странами резко ухудшились. Последние не признали голосование свободным и демократичным, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к властям республики.

https://ria.ru/20210504/zvaniya-1731124822.html

https://ria.ru/20210505/germaniya-1731172161.html

https://ria.ru/20210505/perevorot-1731228247.html

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кгб белоруссии, евросоюз, сша, россия, цены на нефть, игорь додон, александр лукашенко, молдавия, белоруссия, в мире