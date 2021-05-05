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"Гадят, а потом обижаются": австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России
"Гадят, а потом обижаются": австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России
Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:28
2021-05-05T09:29
россия
европарламент
вера юрова
евросоюз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято."Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует", — отметил один из пользователей."То, что Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран, вполне понятно", — подчеркнул другой комментатор."Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера", — резюмировали читатели.Российский МИД 30 апреля обнародовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.В ведомстве подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Брюссель ввел в марте в рамках нового глобального режима за "нарушение прав человека".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html
https://ria.ru/20210430/spiegel-1730772045.html
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россия, европарламент, вера юрова, евросоюз, москва, австрия, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире

"Гадят, а потом обижаются": австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России

09:28 05.05.2021 (обновлено: 09:29 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято.
"Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует", — отметил один из пользователей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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"То, что Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран, вполне понятно", — подчеркнул другой комментатор.
"Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера", — резюмировали читатели.
Российский МИД 30 апреля обнародовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
В ведомстве подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Брюссель ввел в марте в рамках нового глобального режима за "нарушение прав человека".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 20:03
Spiegel обвинил Евросоюз в некомпетентности из-за отношений с Россией
 
РоссияЕвропарламентВера ЮроваЕвросоюзМоскваАвстрияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСШАВ мире
 
 
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