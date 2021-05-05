"Гадят, а потом обижаются": австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России
09:28 05.05.2021 (обновлено: 09:29 05.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято.
"Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует", — отметил один из пользователей.
"То, что Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран, вполне понятно", — подчеркнул другой комментатор.
"Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера", — резюмировали читатели.
Российский МИД 30 апреля обнародовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
В ведомстве подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Брюссель ввел в марте в рамках нового глобального режима за "нарушение прав человека".
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