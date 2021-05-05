https://ria.ru/20210505/sanktsii-1731165404.html

"Гадят, а потом обижаются": австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России

"Гадят, а потом обижаются": австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:28

2021-05-05T09:28

2021-05-05T09:29

россия

европарламент

вера юрова

евросоюз

москва

австрия

парламентская ассамблея совета европы

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято."Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует", — отметил один из пользователей."То, что Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран, вполне понятно", — подчеркнул другой комментатор."Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера", — резюмировали читатели.Российский МИД 30 апреля обнародовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.В ведомстве подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Брюссель ввел в марте в рамках нового глобального режима за "нарушение прав человека".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html

https://ria.ru/20210430/spiegel-1730772045.html

россия

москва

австрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, вера юрова, евросоюз, москва, австрия, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире