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Экс-мэр Риги Нил Ушаков призвал укрыть цветами памятник Освободителям
Экс-мэр Риги Нил Ушаков призвал укрыть цветами памятник Освободителям
Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков призвал жителей столицы Латвии укрыть цветами памятник Освободителям Риги 9 мая. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:49
2021-05-05T12:49
рижская дума
латвия
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нил ушаков
в мире
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РИГА, 5 мая – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков призвал жителей столицы Латвии укрыть цветами памятник Освободителям Риги 9 мая.Ранее в СМИ появилась информация о том, что рижская дума намерена оградить территорию вокруг памятника, чтобы не допустить массового скопления людей. После обращения ряда оппозиционных депутатов руководство Рижской Думы объявило, что для возложения цветов к памятнику препятствий не будет."Укроем в День Победы памятник Освободителям цветами! После прошедших выходных и громкого возмущения рижан столичная дума заявила, что не будет препятствовать возложению цветов 9 мая! Спасибо каждому, кто не постеснялся высказать в эти дни свою позицию!" - написал Ушаков в Facebook.Он также призвал жителей соблюдать нормы эпидемиологической безопасности."Два очень важных момента. Во-первых, соблюдайте, пожалуйста, все необходимые ограничения - маски, дистанция и так далее. Не заразить друг друга во время праздника - важно. Во-вторых, пожалуйста, соблюдайте требования полиции - полицейские обеспечивают порядок и безопасность. Это тоже очень важно во время праздника. С наступающим Днём Победы!" - написал Ушаков.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы.
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рижская дума, латвия, рига, нил ушаков, в мире

Экс-мэр Риги Нил Ушаков призвал укрыть цветами памятник Освободителям

12:49 05.05.2021
 
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкМероприятия в честь Дня Победы в Риге. Архивное фото
Мероприятия в честь Дня Победы в Риге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Оксана Джадан
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РИГА, 5 мая – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков призвал жителей столицы Латвии укрыть цветами памятник Освободителям Риги 9 мая.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что рижская дума намерена оградить территорию вокруг памятника, чтобы не допустить массового скопления людей. После обращения ряда оппозиционных депутатов руководство Рижской Думы объявило, что для возложения цветов к памятнику препятствий не будет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 9 МАЯ! ДУМА НЕ СТАНЕТ ЗАПРЕЩАТЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ! Укроем в День Победы Памятник Освободителям...

Опубликовано Nils Ušakovs - Нил Ушаковым Среда, 5 мая 2021 г.
"Укроем в День Победы памятник Освободителям цветами! После прошедших выходных и громкого возмущения рижан столичная дума заявила, что не будет препятствовать возложению цветов 9 мая! Спасибо каждому, кто не постеснялся высказать в эти дни свою позицию!" - написал Ушаков в Facebook.
Он также призвал жителей соблюдать нормы эпидемиологической безопасности.
"Два очень важных момента. Во-первых, соблюдайте, пожалуйста, все необходимые ограничения - маски, дистанция и так далее. Не заразить друг друга во время праздника - важно. Во-вторых, пожалуйста, соблюдайте требования полиции - полицейские обеспечивают порядок и безопасность. Это тоже очень важно во время праздника. С наступающим Днём Победы!" - написал Ушаков.
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы.
Памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
12:47
Рижская дума не закроет доступ к памятнику Освободителям 9 мая
 
Рижская думаЛатвияРигаНил УшаковВ мире
 
 
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