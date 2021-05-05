Экс-мэр Риги Нил Ушаков призвал укрыть цветами памятник Освободителям
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкМероприятия в честь Дня Победы в Риге. Архивное фото
РИГА, 5 мая – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков призвал жителей столицы Латвии укрыть цветами памятник Освободителям Риги 9 мая.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что рижская дума намерена оградить территорию вокруг памятника, чтобы не допустить массового скопления людей. После обращения ряда оппозиционных депутатов руководство Рижской Думы объявило, что для возложения цветов к памятнику препятствий не будет.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 9 МАЯ! ДУМА НЕ СТАНЕТ ЗАПРЕЩАТЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ! Укроем в День Победы Памятник Освободителям...Опубликовано Nils Ušakovs - Нил Ушаковым Среда, 5 мая 2021 г.
"Укроем в День Победы памятник Освободителям цветами! После прошедших выходных и громкого возмущения рижан столичная дума заявила, что не будет препятствовать возложению цветов 9 мая! Спасибо каждому, кто не постеснялся высказать в эти дни свою позицию!" - написал Ушаков в Facebook.
Он также призвал жителей соблюдать нормы эпидемиологической безопасности.
"Два очень важных момента. Во-первых, соблюдайте, пожалуйста, все необходимые ограничения - маски, дистанция и так далее. Не заразить друг друга во время праздника - важно. Во-вторых, пожалуйста, соблюдайте требования полиции - полицейские обеспечивают порядок и безопасность. Это тоже очень важно во время праздника. С наступающим Днём Победы!" - написал Ушаков.
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы.