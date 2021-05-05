https://ria.ru/20210505/riga-1731185031.html

Экс-мэр Риги Нил Ушаков призвал укрыть цветами памятник Освободителям

Экс-мэр Риги Нил Ушаков призвал укрыть цветами памятник Освободителям

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков призвал жителей столицы Латвии укрыть цветами памятник Освободителям Риги 9 мая. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:49

2021-05-05T12:49

2021-05-05T12:49

рижская дума

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нил ушаков

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РИГА, 5 мая – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков призвал жителей столицы Латвии укрыть цветами памятник Освободителям Риги 9 мая.Ранее в СМИ появилась информация о том, что рижская дума намерена оградить территорию вокруг памятника, чтобы не допустить массового скопления людей. После обращения ряда оппозиционных депутатов руководство Рижской Думы объявило, что для возложения цветов к памятнику препятствий не будет."Укроем в День Победы памятник Освободителям цветами! После прошедших выходных и громкого возмущения рижан столичная дума заявила, что не будет препятствовать возложению цветов 9 мая! Спасибо каждому, кто не постеснялся высказать в эти дни свою позицию!" - написал Ушаков в Facebook.Он также призвал жителей соблюдать нормы эпидемиологической безопасности."Два очень важных момента. Во-первых, соблюдайте, пожалуйста, все необходимые ограничения - маски, дистанция и так далее. Не заразить друг друга во время праздника - важно. Во-вторых, пожалуйста, соблюдайте требования полиции - полицейские обеспечивают порядок и безопасность. Это тоже очень важно во время праздника. С наступающим Днём Победы!" - написал Ушаков.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы.

https://ria.ru/20210505/riga-1731184885.html

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рижская дума, латвия, рига, нил ушаков, в мире