Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/riga-1731184885.html
Рижская дума не закроет доступ к памятнику Освободителям 9 мая
Рижская дума не закроет доступ к памятнику Освободителям 9 мая
Рижская дума не станет закрывать доступ к памятнику Освободителям Риги 9 мая, у всех желающих будет возможность возложить цветы к монументу в День Победы,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:47
2021-05-05T12:47
рижская дума
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/90895/93/908959391_0:137:730:548_1920x0_80_0_0_6f8888768c6a72861f4977a4a6de54a8.jpg
РИГА, 5 мая – РИА Новости. Рижская дума не станет закрывать доступ к памятнику Освободителям Риги 9 мая, у всех желающих будет возможность возложить цветы к монументу в День Победы, сообщил депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин.Ранее в СМИ появилась информация, что Рижская дума намерена оградить территорию около памятника, чтобы не допустить скопления людей из-за пандемии COVID-19. Депутаты от оппозиции подали запрос исполнительному директору Риги, чтобы выяснить ситуацию."Сегодня из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги. Все смогут прийти и возложить цветы, соблюдая дистанцию и прочие правила безопасности", - написал Чекушин на своей странице в Facebook.По его словам, запрещены только массовые мероприятия и концерты, чтобы не было скопления людей. "Также не разрешено торговать цветами около памятника, поэтому цветы приносите с собой! На месте их будет купить невозможно", - добавил депутат.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отметить День Победы.
https://ria.ru/20191101/1560494200.html
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/90895/93/908959391_0:52:730:600_1920x0_80_0_0_76c343a28ff4572443bb1dbdeb5d3276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рижская дума, рига, в мире

Рижская дума не закроет доступ к памятнику Освободителям 9 мая

12:47 05.05.2021
 
© Фото : public domainПамятник Освободителям Риги
Памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : public domain
Читать ria.ru в
РИГА, 5 мая – РИА Новости. Рижская дума не станет закрывать доступ к памятнику Освободителям Риги 9 мая, у всех желающих будет возможность возложить цветы к монументу в День Победы, сообщил депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Рижская дума намерена оградить территорию около памятника, чтобы не допустить скопления людей из-за пандемии COVID-19. Депутаты от оппозиции подали запрос исполнительному директору Риги, чтобы выяснить ситуацию.
"Сегодня из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги. Все смогут прийти и возложить цветы, соблюдая дистанцию и прочие правила безопасности", - написал Чекушин на своей странице в Facebook.
По его словам, запрещены только массовые мероприятия и концерты, чтобы не было скопления людей. "Также не разрешено торговать цветами около памятника, поэтому цветы приносите с собой! На месте их будет купить невозможно", - добавил депутат.
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отметить День Победы.
На месте демонтированного памятника героям-подводникам в Риге - РИА Новости, 1920, 01.11.2019
1 ноября 2019, 15:01
В Риге демонтировали памятник советским героям-подводникам Балтики
 
Рижская думаРигаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния