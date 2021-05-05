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Рижская дума не закроет доступ к памятнику Освободителям 9 мая
Рижская дума не закроет доступ к памятнику Освободителям 9 мая
Рижская дума не станет закрывать доступ к памятнику Освободителям Риги 9 мая, у всех желающих будет возможность возложить цветы к монументу в День Победы,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:47
2021-05-05T12:47
2021-05-05T12:47
рижская дума
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РИГА, 5 мая – РИА Новости. Рижская дума не станет закрывать доступ к памятнику Освободителям Риги 9 мая, у всех желающих будет возможность возложить цветы к монументу в День Победы, сообщил депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин.Ранее в СМИ появилась информация, что Рижская дума намерена оградить территорию около памятника, чтобы не допустить скопления людей из-за пандемии COVID-19. Депутаты от оппозиции подали запрос исполнительному директору Риги, чтобы выяснить ситуацию."Сегодня из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги. Все смогут прийти и возложить цветы, соблюдая дистанцию и прочие правила безопасности", - написал Чекушин на своей странице в Facebook.По его словам, запрещены только массовые мероприятия и концерты, чтобы не было скопления людей. "Также не разрешено торговать цветами около памятника, поэтому цветы приносите с собой! На месте их будет купить невозможно", - добавил депутат.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отметить День Победы.
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рижская дума, рига, в мире
РИГА, 5 мая – РИА Новости.
Рижская дума не станет закрывать доступ к памятнику Освободителям Риги
9 мая, у всех желающих будет возможность возложить цветы к монументу в День Победы, сообщил депутат Рижской думы
от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Рижская дума намерена оградить территорию около памятника, чтобы не допустить скопления людей из-за пандемии COVID-19. Депутаты от оппозиции подали запрос исполнительному директору Риги, чтобы выяснить ситуацию.
"Сегодня из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги. Все смогут прийти и возложить цветы, соблюдая дистанцию и прочие правила безопасности", - написал Чекушин на своей странице в Facebook.
По его словам, запрещены только массовые мероприятия и концерты, чтобы не было скопления людей. "Также не разрешено торговать цветами около памятника, поэтому цветы приносите с собой! На месте их будет купить невозможно", - добавил депутат.
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отметить День Победы.