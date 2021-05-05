https://ria.ru/20210505/razvod-1731134943.html

Развод на бабки: чета Гейтс расстается

Развод на бабки: чета Гейтс расстается

Один из богатейших людей планеты — Билл Гейтс — объявил о разводе. Это хороший повод присмотреться к человеку, который считается весьма влиятельной персоной в... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:00

2021-05-05T08:00

2021-05-05T09:23

джефф безос

мелинда гейтс

microsoft corporation

билл гейтс

сша

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Один из богатейших людей планеты — Билл Гейтс — объявил о разводе. Это хороший повод присмотреться к человеку, который считается весьма влиятельной персоной в мировой политике.Несмотря на то что миллиардер неуклонно борется за права секс-меньшинств и трансгендеров, его собственная семья оказалась совершенно ортодоксальной. Первый и единственный брак у обоих супругов, никакой там полиамории или других глупостей вроде смены пола. Двадцать семь лет вместе. Трое прекрасных детишек.Сто сорок шесть миллиардов долларов на двоих, не считая 50 миллиардов в благотворительном фонде — в сумме это больше, чем ВВП, например, Украины. Нереальное число домов, гостиниц, поместий по всему свету. Сто тысяч гектаров земли только в США. Парк частных самолетов.В старые добрые времена, когда американцы еще называли вещи своими именами, таких, как Гейтс, считали filthy rich — "непристойно богатыми". Про них писали критические романы — типа "Железной пяты олигархии" — и снимали разоблачительные фильмы на манер "Гражданина Кейна".Однако Билл Гейтс сделал то, чего не удавалось скоробогачам прошлого, — он подсадил на гранты своего благотворительного фонда практически все "прогрессивные" американские СМИ. Мировые массмедиа быстренько подтянулись вслед. Параллельно олигарх скупил и добрую часть политиков.В результате реальная власть его в Штатах почти беспредельна. "Нет, я не хочу назначать американских президентов до конца своей жизни, — лениво сказал он в 2010 году. — Я бы лучше занялся обновлением энергетики".Единственную неудачу в плане назначения президентов — явление Трампа народу — Гейтс скоренько исправил. Представитель Демпартии оказался в Белом доме вопреки воле миллионов американских избирателей.В мировом информационном поле Гейтс — это нечто среднее между поп-звездой и папой римским. Он несет в массы благую весть, которая с поразительной скоростью становится сначала модой, а затем и приказом, обязательным к исполнению для очень многих правительств по всему миру. Как-то так само собой получается, что демократически избранные народные лидеры берут под козырек и делают ровно то, чего хочется Биллу Гейтсу.Характерно при этом, что широким народным массам олигарх впаривает совершенно не тот лайфстайл, которого придерживается сам. Сын богатых и влиятельных родителей, классический мажор, получивший свою фирму и начальный капитал на блюдечке с голубой каемочкой, он неустанно топит за равенство и "инклюзивность". Образцовый семьянин, он неумолимо навязывает публике все более сложные модели сексуальных девиаций.Такая же история с инновациями. Считается, что лидеры IT-гигантов — от Джобса до Цукерберга — создали монополии благодаря своей креативности и гениальности. На самом деле их методы были вполне старомодны и с инновациями ничего общего не имели. Это были взятки, госзаказ и уклонение от налогов.Двадцать лет назад американское Министерство юстиции попыталось добиться признания Microsoft монополией, подвести ее под закон о трестах и раздробить. На тот момент корпорация контролировала более 90 процентов рынка софта. Юристы Microsoft проплатили — прошу прощения, пролоббировали — конгрессменов, и американские законодатели проголосовали за сокращение финансирования Министерства юстиции. Дело развалилось. Microsoft продолжила доминировать на рынке. Кстати, монополией ее признали впоследствии и Европейская комиссия, и российская ФАС.На этой позиции корпорация скорее тормозит развитие новых технологий, а не инвестирует в них. Зачем монополии развитие? Ей нужно уничтожать конкурентов, чтобы они не роняли цены.Параллельно Microsoft обзавелась госзаказами, начала обслуживать Пентагон, и больше уже никаких неудобных вопросов им никто не задавал. Незаметно ушла из инфополя и тема с налогами. Билл Гейтс (как и владелец Amazon Джефф Безос, кстати) прописан в штате Вашингтон, а там налога на крупные состояния нет, налога на дивиденды тоже нет.Подоходный налог? Но ведь формально доходов у Гейтса — пока он не решит продать акции — как бы и нету. Именно чтобы вывести свои деньги из-под налогообложения, Гейтс в свое время ушел из Microsoft и перевел капиталы в благотворительный фонд.Этот фонд — Bill and Melinda Gates Foundation — активно инвестирует, но неизвестно куда. Говорят, что только на акциях "большой фармы" в прошлом году фонд мог заработать десятки миллиардов. Однако получить информацию по этим прибылям невозможно. Равно как и обложить их налогами — это же "благотворительность"."Они (фонд Гейтсов) вообще перед кем-то отчитываются? — задается вопросом Кейт Элджер из НКО "Врачи без границ". — У них даже управляющей структуры нет, чтобы это все контролировать. На наши вопросы они не отвечают..."Влияние легенды про Гейтса — инноватора и филантропа — было огромным. На этой развесистой клюкве выросло во всем мире уже не одно поколение городской буржуазии. Она хочет инклюзивности, инноваций и 157 гендеров. Все это озарено для нее золотым сиянием миллиардов Гейтса. Нет, ну у человека только в вашингтонском поместье "Ксанаду 2.0" аж 24 ванные комнаты. Наверное, и у нас у всех так будет, если заведем гей-браки.Кто же стоит на пути к буржуазному счастью? Да те неуклюжие, "авторитарные", патриархальные, далекие от новых технологий национальные правительства, которые по старинке берут с богачей налоги, сводят бюджет, платят зарплаты и пособия, поддерживают в рабочем состоянии армию, больницы, заводы, церкви, школы, центральное отопление, транспорт, ведут все это скучное, неповоротливое хозяйство, благодаря которому мы все только и живы. Что ж, давайте снесем правительство. Приедут эмиссары от Гейтса, будет счастье.Знакомая песня? Но так думают не только в Москве, подобные прогрессоры есть и в Шанхае, и в Рио-де-Жанейро, и даже в Тегеране, вероятно, есть.Небольшой спойлер: счастья не будет. У современных капиталистов закончились колонии, они хотят вплотную взяться за средний класс. Гейтс открытым текстом предлагает человечеству перейти на ответственное потребление, то есть по факту погрузиться в нищету. У него же все останется по-прежнему.В своей новой книге "Как избежать климатической катастрофы" олигарх предлагает людям радикально сократить свой "углеродный след" — не есть мяса, не ездить на машинах, не летать в отпуск. Сам он продолжает летать больше всех знаменитостей в мире. Его личный стиль жизни — со всеми этими бесконечными поместьями, прислугой, потреблением бензина и электричества — вредит экологии так, как не под силу населению небольшой страны.Инвесторам со всего мира Гейтс советует вкладываться в зеленую энергетику, особенно ему нравится водород. Сам же он сугубо по старинке инвестирует в нефтянку и вредные производства типа Caterpillar и ExxonMobil.После развода супруги Гейтс намереваются поделить свой благотворительный фонд. Мелинда, чьей единственной профессией всегда было "жена богатого мужа", обещает раздавать гранты и поддерживать женщин, работающих в сфере высоких технологий. Все выглядит так, будто развод чета затеяла ради того, чтобы еще раз перепрятать капиталы, укрыть новые сверхприбыли, а потом потихоньку передать богатства своим детям.Капитаны большого бизнеса могут быть весьма полезны для государства, если остаются при этом ответственными гражданами, платят налоги и инвестируют в развитие страны. Беда начинается, когда супербогачи пытаются приватизировать государство. Именно к этому беспределу и зовут фанаты Билла Гейтса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/geyts-1731127129.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/geyts-1731103678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/geyts-1731089796.html

https://ria.ru/20210504/razvod-1731067844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

джефф безос, мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, сша, авторы